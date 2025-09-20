《重建近3年》竹市總圖進度不到10％ 還爆結構位移

新竹市總圖書館工程開工三年進度不到十％，如今更爆出結構位移疑慮。（記者洪美秀攝）

2025/09/20 05:30

地下室柱體位移 攸關大樓安全 議員曾資程轟市府毫無工程監督能力

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立總圖書館重建工程已開工近三年，但工程進度不到十％，近期又爆出工程地下室結構位移須校正回歸等誇張情節，市議員曾資程轟市府毫無工程監督能力，總是輕描淡寫及粉飾太平，恐讓總圖書館成未爆彈，嚴重影響未來的安全性，讓市民引頸期盼的文化地標因工期拖延與施工爭議未解一再落空。

竹市府：依計畫改善 確保安全

市府指出，去年十二月發現總圖工程B1至一樓間部分柱體鋼筋有偏移情形，就要求營造廠商提出改善補強方案，今年一月邀施工單位與監造召開專案會議，其中改善補強計畫經營造廠商專任工程人員簽證提出，再由設計建築師及結構技師共同審定，確認其補強方式符合結構安全，目前工程已依核定的改善計畫持續執行中，強調結構安全無虞，市府也保留必要時委託第三方專業單位進行檢驗的機制，務求讓市民放心，確保工程結構安全無虞。

曾要求請公正第三方全面鑑定

曾資程說，據市府說法，總圖工期延宕最主要的原因，是地下室結構柱體發生位移，需持續進行校正回歸。這已不是單純的工程延宕問題，而是攸關整棟大樓結構安全的嚴肅課題。任何大型建築的核心安全，就是基礎結構的穩定。如果地下室的基礎工程階段，就發生柱體位移，也意味設計、施工或監造等某個環節出現重大瑕疵。

高虹安、邱臣遠任內施工及監造

他說，總圖書館幾乎是在高虹安邱臣遠市府團隊任內施工及監造的工程，如今竟發生重大結構安全問題，市府輕描淡寫以「校正回歸」回應，卻未清楚說明原因、影響及補救措施，若基礎工程就出現偏差，是否會造成後續承載風險？進而影響未來使用者的生命安全？他要求市府應請公正的第三方結構技師、公會或學者專家進行全面鑑定，不能只依賴廠商自述或市府內部單位的說法。

