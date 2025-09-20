為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《重建近3年》竹市總圖進度不到10％ 還爆結構位移

    新竹市總圖書館工程開工三年進度不到十％，如今更爆出結構位移疑慮。（記者洪美秀攝）

    新竹市總圖書館工程開工三年進度不到十％，如今更爆出結構位移疑慮。（記者洪美秀攝）

    2025/09/20 05:30

    地下室柱體位移 攸關大樓安全 議員曾資程轟市府毫無工程監督能力

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立總圖書館重建工程已開工近三年，但工程進度不到十％，近期又爆出工程地下室結構位移須校正回歸等誇張情節，市議員曾資程轟市府毫無工程監督能力，總是輕描淡寫及粉飾太平，恐讓總圖書館成未爆彈，嚴重影響未來的安全性，讓市民引頸期盼的文化地標因工期拖延與施工爭議未解一再落空。

    竹市府：依計畫改善 確保安全

    市府指出，去年十二月發現總圖工程B1至一樓間部分柱體鋼筋有偏移情形，就要求營造廠商提出改善補強方案，今年一月邀施工單位與監造召開專案會議，其中改善補強計畫經營造廠商專任工程人員簽證提出，再由設計建築師及結構技師共同審定，確認其補強方式符合結構安全，目前工程已依核定的改善計畫持續執行中，強調結構安全無虞，市府也保留必要時委託第三方專業單位進行檢驗的機制，務求讓市民放心，確保工程結構安全無虞。

    曾要求請公正第三方全面鑑定

    曾資程說，據市府說法，總圖工期延宕最主要的原因，是地下室結構柱體發生位移，需持續進行校正回歸。這已不是單純的工程延宕問題，而是攸關整棟大樓結構安全的嚴肅課題。任何大型建築的核心安全，就是基礎結構的穩定。如果地下室的基礎工程階段，就發生柱體位移，也意味設計、施工或監造等某個環節出現重大瑕疵。

    高虹安、邱臣遠任內施工及監造

    他說，總圖書館幾乎是在高虹安邱臣遠市府團隊任內施工及監造的工程，如今竟發生重大結構安全問題，市府輕描淡寫以「校正回歸」回應，卻未清楚說明原因、影響及補救措施，若基礎工程就出現偏差，是否會造成後續承載風險？進而影響未來使用者的生命安全？他要求市府應請公正的第三方結構技師、公會或學者專家進行全面鑑定，不能只依賴廠商自述或市府內部單位的說法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播