為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃捷綠線G12等3站 土地開發公展到10月15日

    2025/09/20 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府都市發展局辦理「桃園捷運綠線G12、G13和G14車站周邊土地開發」公展到十月十五日，九月廿九日、十月二日各於蘆竹、桃園區公所辦理公展說明會，本案於二○二○年公展面積為六四二公頃，去年修正降為二五○公頃，引發不滿，如今雖增加九十七公頃，但較五年前公展面積仍剔除二九五公頃，預料仍會有異音。

    都發局都市計畫科長賴芳美表示，中央希望新劃設桃園航空城到桃園市中心的主要幹道，二○二○年時規劃從蘆竹區蘆興南路通往航空城，並以該道路為邊界，但考量蘆興南路為國道一號中正北路交流道聯絡道路，交通狀況複雜，才改為桃園區寶慶路，將拓寬為卅公尺，跨越高速公路高架橋部分則拓寬為五十公尺，這次增加的面積就是蘆興南路與寶慶路間的土地。

    都發局長江南志昨說，這次公展案除在南崁溪、茄苳溪交會處劃設四十一．五公頃公園綠地，也在G12站劃設五公頃農創市集用地，捷運場站周邊保留十七公頃社會住宅基地，開發商須提撥一定比例的可負擔住宅，民眾若有相關意見，可於公展期間以書面載明姓名或名稱、地址及建議事項，向市府或蘆竹、桃園區公所提出。

    桃市改制前，縣府時代為取得綠線北機廠用地，二○一三年提出「捷運綠線G12至G13a車站及北機廠周邊土地開發計畫」，面積六七四公頃，因為「點池成金案」鬧得沸沸揚揚，最後檢察官以不起訴處分終結；市府二○二○年五月公展，因北機廠（G13a）移至蘆竹滲眉埤，面積減為六四二公頃，市長張善政上任後重新檢討，於去年三月公展，再大幅縮減至二五○公頃，剔除部分集中在桃園區而爆反彈。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播