桃捷綠線G12等3站 土地開發公展到10月15日

2025/09/20 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府都市發展局辦理「桃園捷運綠線G12、G13和G14車站周邊土地開發」公展到十月十五日，九月廿九日、十月二日各於蘆竹、桃園區公所辦理公展說明會，本案於二○二○年公展面積為六四二公頃，去年修正降為二五○公頃，引發不滿，如今雖增加九十七公頃，但較五年前公展面積仍剔除二九五公頃，預料仍會有異音。

都發局都市計畫科長賴芳美表示，中央希望新劃設桃園航空城到桃園市中心的主要幹道，二○二○年時規劃從蘆竹區蘆興南路通往航空城，並以該道路為邊界，但考量蘆興南路為國道一號中正北路交流道聯絡道路，交通狀況複雜，才改為桃園區寶慶路，將拓寬為卅公尺，跨越高速公路高架橋部分則拓寬為五十公尺，這次增加的面積就是蘆興南路與寶慶路間的土地。

都發局長江南志昨說，這次公展案除在南崁溪、茄苳溪交會處劃設四十一．五公頃公園綠地，也在G12站劃設五公頃農創市集用地，捷運場站周邊保留十七公頃社會住宅基地，開發商須提撥一定比例的可負擔住宅，民眾若有相關意見，可於公展期間以書面載明姓名或名稱、地址及建議事項，向市府或蘆竹、桃園區公所提出。

桃市改制前，縣府時代為取得綠線北機廠用地，二○一三年提出「捷運綠線G12至G13a車站及北機廠周邊土地開發計畫」，面積六七四公頃，因為「點池成金案」鬧得沸沸揚揚，最後檢察官以不起訴處分終結；市府二○二○年五月公展，因北機廠（G13a）移至蘆竹滲眉埤，面積減為六四二公頃，市長張善政上任後重新檢討，於去年三月公展，再大幅縮減至二五○公頃，剔除部分集中在桃園區而爆反彈。

