    首頁　>　生活

    補助增141億 桃園仍喊財政吃緊

    桃園市統籌分配稅款雖然增加，但一般性補助款減少，實際僅增加一四一．五億元。（記者謝武雄攝）

    桃園市統籌分配稅款雖然增加，但一般性補助款減少，實際僅增加一四一．五億元。（記者謝武雄攝）

    2025/09/20 05:30

    新版財劃法增加統籌分配款 但一般性補助款被刪 非法定福利支出破百億 財政局：增加調度壓力

    〔記者謝武雄／桃園報導〕立法院藍白兩黨團強修財政收支劃分法通過後，桃園市明年度統籌分配稅款約可拿到六五二．八五億元，較今年增加二九○．一億元，但明年的計畫型及一般性補助款被刪一四八．六億元，所以共只增加一四一．五億元，桃園市議會臨時會昨天專案報告議程，跨黨派議員關心桃市財政狀況，副市長蘇俊賓答詢坦承，非法定福利支出已經破百億元，加上軌道等重大建設全面啟動，財政相當吃緊。

    扣除非法定福利、軌道建設所剩無幾

    蘇俊賓說，桃市非法定福利預算破百億元，軌道建設增加五十八．一五億元，新闢道路、道路養護、打通瓶頸道路等增加十九．八億元，新設學校暨活動中心工程增加廿八．九億元；市府財政局長歐美鐶表示，中央預算就是一個大餅，統籌分配稅款增加，其他預算就會減少，已建請各局處積極爭取計畫型補助。

    黃瓊慧要求說明補助用在哪些地方

    議員許家睿認為，桃市名目上自有財源增加，但是可以運用的錢並沒有這麼多，因為公共需求更高，不希望財劃法修法問題，造成桃市重大工程延宕，希望市府反映第一線情況；議員黃瓊慧要求，市府應清楚說明增加一四一．五億元，到底用在哪些地方。

    議員呂林小鳳提到，市府明年推動的新政策包含市立醫院、「生生喝乳品」、帶狀皰疹疫苗注射等，還有軌道、新校、道路等工程，對於桃市財政是嚴峻考驗，呼籲好好使用中央增加的預算。

    議員凌濤表示，明年一般性補助款核定社福廿三．九億元，比今年少了五十一億元，這是將一般性補助款移到計畫型補助款，對於桃市的財政不確定性、不穩定性相當高；議員錢龍擔心被主計總處刪減的一般性補助款約廿．六二億元，是否影響今年預算執行？

    歐美鐶回應，不會影響預算執行，但會增加調度壓力；蘇俊賓說，雖然中央現在對地方補助款有扣撥情況，但基於雙方互信，持續溝通後會有好結果。

