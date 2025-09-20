為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市稽查流動攤商 1件烏骨雞檢出沙門氏桿菌

    衛生局稽查「流動攤販及餐車」，其中一件產品「烏骨雞」不符合規定。 （北市衛生局提供）

    衛生局稽查「流動攤販及餐車」，其中一件產品「烏骨雞」不符合規定。 （北市衛生局提供）

    2025/09/20 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市衛生局稽查「流動攤販及餐車」供應之即食餐食進行全面抽驗，今年六月共計抽驗四十八件包括即時食品卅八件、冰品三件、生鮮蔬果四件、生鮮水產品一件、鮮榨果蔬汁一件、飲料一件，其中檢驗結果一件產品「烏骨雞」不符合規定，該店為台北士林區的固定攤販「雞掌櫃」，其自製烏骨雞被檢出含有沙門氏桿菌，衛生局已對此開罰三萬元。

    衛生局表示，抽驗四十八件即食餐食，依類別檢驗食品中微生物衛生標準，其中一件產品複抽結果不符規定，產品品項為「烏骨雞」，該店為台北士林區的固定攤販「雞掌櫃」，其自製烏骨雞被檢出含有沙門氏桿菌，若吃下肚恐致腸胃炎，嚴重甚至食物中毒，針對不符規定業者，台北市衛生局依違反食品安全衛生管理法第十七條及同法第四十八條第八款之規定，處分製造業者新台幣三萬元。

    衛生局提醒業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。

