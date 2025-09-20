台北國際造型藝術節 「素人改造」超驚艷

台北市女子美容商業同業公會特地安排「素人改造」單元，於現場由知名設計師親手改造造型。（商業處提供）

2025/09/20 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕「二○二五台北國際造型藝術節」昨舉辦，藉由「髮藝新勢力」美髮競賽、「時尚髮型秀」舞台展演、優秀設計師主持的「素人改造」，搭配「星光大道拍照牆」、美容美髮「互動體驗」、「潮流市集」等活動，全面展現美容美髮產業的軟實力，並為新世代設計師與消費者搭建交流舞台。

台北市商業處指出，除了美髮競賽外，「時尚髮型秀」特邀曾在國際舞台上大放異彩的設計師，搭配國際頂尖團隊聯合演出，展演最新潮流趨勢與尖端技術。為讓產業與消費者更緊密連結，台北市女子美容商業同業公會安排「素人改造」單元，在現場由知名設計師親手改造造型，觀眾可親眼見證素人在舞台上的驚艷轉變。

台北市女子美容商業同業公會理事長張春和說明，今年度廣邀各領域專業造型師共同角逐榮耀，參賽者需於現場以真人模特兒展示作品，涵蓋女子染髮、女子藝術造型與時尚藝術造型等項目，將由十五位業界名師組成評審團進行全方位評選，提供新一代設計師嶄露頭角的國際舞台。

