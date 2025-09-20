《捷運北環段開挖》士林大塞車 捷運局︰上下班車流增

北環段開挖，士林區主要幹道中正路壅塞程度更甚以往。（記者甘孟霖攝）

2025/09/20 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運北環段行經士林中正路已開始施工，一路延伸過自強隧道到大直、內湖，又有新工處執行人行道工程。記者昨上午九點多實際行駛北安路接自強隧道至中正路，北安路還算順暢，但已經開挖的中正路往自強隧道方向，確實頗為壅塞。捷運局解釋，綠燈時車流尚屬順暢，壅塞為上下班尖峰時段車流增加所致。當地福林里長江美珠說，最近確實有許多里民抱怨，但她都勸要多包容，完工後會給士林帶來繁榮，不能要馬兒好又要馬兒不吃草。

捷運北環段在台北市境內的工程今年三月後陸續開工，工區範圍沿著士林中正路、至善路至大直北安路南側於劍南路站銜接東環段，並與文湖線劍南路站交會轉乘。

請繼續往下閱讀...

記者實測 中正路大型機具多較壅塞

記者上午九點多行駛北安路接自強隧道，整體路況還算順暢，隧道內並無壅塞情形；出隧道後接故宮路左轉至善路，再左轉福林路接中正路，中正路一路上工程正進行當中，隨處可見大型機具，路況也明顯較為壅塞。

以上午來說，中正路西向東方向（往福林路）尤為壅塞，路幅本就不寬廣，加上施工占據部分車道，公車、汽、機車只得爭道，行駛速度明顯變慢。

捷運局一區工程處表示，目前北環段工程於士林區中正路段並未縮減原有車道數，經檢視監視器所呈現車流情形，綠燈時車流尚屬順暢，民眾所感受壅塞狀況，主要因上下班尖峰時段，車流量增加所致；自強隧道壅塞也是同原因。一工處說，施工階段將持續觀察工區周邊交通狀況，於發現異常壅塞時，立即滾動式修正交通維持措施，以降低對用路人的影響。

里長︰要多包容 完工後會帶來繁榮

江美珠說，要建設勢必會有交通黑暗期，近期就有部分民眾來反映，有些里民抱怨護欄圍起來，要接送小孩上下車較不方便；且有些地方原本是定點倒垃圾點位，也被護欄圍起來，這就有賴清潔隊向里民宣導。她強調，任何建設多少都有里民抱怨，不過多數人都頗包容，能理解是為了地方建設繁榮的必要之惡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法