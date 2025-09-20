為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《捷運北環段開挖》士林大塞車 捷運局︰上下班車流增

    北環段開挖，士林區主要幹道中正路壅塞程度更甚以往。（記者甘孟霖攝）

    北環段開挖，士林區主要幹道中正路壅塞程度更甚以往。（記者甘孟霖攝）

    2025/09/20 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運北環段行經士林中正路已開始施工，一路延伸過自強隧道到大直、內湖，又有新工處執行人行道工程。記者昨上午九點多實際行駛北安路接自強隧道至中正路，北安路還算順暢，但已經開挖的中正路往自強隧道方向，確實頗為壅塞。捷運局解釋，綠燈時車流尚屬順暢，壅塞為上下班尖峰時段車流增加所致。當地福林里長江美珠說，最近確實有許多里民抱怨，但她都勸要多包容，完工後會給士林帶來繁榮，不能要馬兒好又要馬兒不吃草。

    捷運北環段在台北市境內的工程今年三月後陸續開工，工區範圍沿著士林中正路、至善路至大直北安路南側於劍南路站銜接東環段，並與文湖線劍南路站交會轉乘。

    記者實測 中正路大型機具多較壅塞

    記者上午九點多行駛北安路接自強隧道，整體路況還算順暢，隧道內並無壅塞情形；出隧道後接故宮路左轉至善路，再左轉福林路接中正路，中正路一路上工程正進行當中，隨處可見大型機具，路況也明顯較為壅塞。

    以上午來說，中正路西向東方向（往福林路）尤為壅塞，路幅本就不寬廣，加上施工占據部分車道，公車、汽、機車只得爭道，行駛速度明顯變慢。

    捷運局一區工程處表示，目前北環段工程於士林區中正路段並未縮減原有車道數，經檢視監視器所呈現車流情形，綠燈時車流尚屬順暢，民眾所感受壅塞狀況，主要因上下班尖峰時段，車流量增加所致；自強隧道壅塞也是同原因。一工處說，施工階段將持續觀察工區周邊交通狀況，於發現異常壅塞時，立即滾動式修正交通維持措施，以降低對用路人的影響。

    里長︰要多包容 完工後會帶來繁榮

    江美珠說，要建設勢必會有交通黑暗期，近期就有部分民眾來反映，有些里民抱怨護欄圍起來，要接送小孩上下車較不方便；且有些地方原本是定點倒垃圾點位，也被護欄圍起來，這就有賴清潔隊向里民宣導。她強調，任何建設多少都有里民抱怨，不過多數人都頗包容，能理解是為了地方建設繁榮的必要之惡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播