《本週第二次》北捷板南線車門夾異物 千人換車

北捷列車今年重大延誤事件

2025/09/20 05:30

今年發生卡異物達41件 林延鳳要求北捷向乘客積極宣導或改善硬體

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運板南線昨日上午發生列車異常，大批民眾卡在月台間。台北捷運公司表示，昨日上午八點廿分，板南線新埔站一部列車車門出現異常警訊，初步研判是車門夾到旅客物品惹禍，按照SOP請千名旅客下車。事實上，這已是本週第二度發生，九月十六日也是上班通勤尖峰時間發生列車異常，延誤通行近五分鐘。據統計，北捷今年發生車門卡異物事件高達四十一件，一個月要發生近五件。市議員林延鳳表示，北捷應積極向乘客宣導，不能每次都因一人而影響數千人通勤權益。

北捷︰車門異常警訊 依SOP換乘列車

北捷表示，昨日上午八點廿分板南線新埔站往南港展覽館一部列車，出現車門異常警訊，為確保旅客安全，行控中心立即依照SOP請車上約一千名旅客，於新埔站換乘下一部列車，北捷並進行班距調整。

北捷說，初步研判為夾到旅客隨身物品，維修人員緊急上車處理，狀況排除後，維修人員初步檢視，列車沒有異常，該部列車於西門站重新開門載客。無獨有偶，十六號北捷才發生卡門事件，當時處理事件將近五分鐘。

易卡物品包含橡膠鞋底、背包吊飾

北捷表示，經查今年統計至九月十九日，車門卡異物事件共有四十一件，經查易卡物品包含橡膠鞋底、背包吊飾、耳機、瓶蓋、雨傘頭或免洗筷等，經排除後車門運轉皆正常。此外，今年截至九月十九日，捷運異常事件（延誤五分鐘以上行車事件）共六件，包含列車異常三件、號誌異常一件、空調設備異常及短延時強降雨影響等各一件。

市議員林延鳳說，之前大家討論文湖線異常，也曾經提出捷運發生影響行駛狀況，大都是夾到乘客的物品，北捷既然也知道這是大宗狀況，就應該要積極向乘客宣導，或改善硬體，避免狀況發生，不能每次都因為一人而影響數千人通勤權益。

詹為元︰上下班高峰應有備用列車

市議員詹為元表示，近兩次問題都剛好發生在上班時間，就算只是幾分鐘延誤，都會導致大批通勤民眾回堵，北捷應思考是否能在上下班高峰時間多準備一列緊急備用的列車，如發生緊急短暫延誤就能立刻補上班次，疏解排隊的人潮。

北捷表示，將持續透過各種管道向旅客宣導，務必注意隨身物品， 以免造成列車無法正常行駛；另各路線皆會準備備用車以備需要時因應使用，而目前板南線上午尖峰時段已增開六班加班車，無法再增加班次或縮減班距。

