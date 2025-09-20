為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    採購逾35萬劑 彰化流感疫苗 開放預約分流接種

    2025/09/20 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今年採購公費流感疫苗三十五萬八一三○劑刷新高，將在十月一日正式開打，往年開放首週接種最為踴躍，第一週都會出現排隊情況；衛生局今年提前開放線上預約，十八日開放到昨天有近五○○人完成線上預約，衛生局提醒民眾多利用線上預約分流，避免集中排隊，更不用擠在首日人擠人。

    去年彰化的公費流感疫苗全數用完，各廠牌使用率均達一○○％，六十五歲以上長者接種率約五十五％，居全國之冠；國中小學生約七十二％、學齡前幼兒約七十五％。今年疫苗五種廠牌，國光、葛蘭素、東洋、賽諾菲及高端，全面改打三價疫苗，不同去年四價。

    衛生局長葉彥伯表示，往年開打第一週人潮最洶湧，讓衛生所、醫療院所壓力很大，今年提早十八日開放預約，共開設八六六個診次，已有近五○○人完成登記，民眾可透過「彰化疫苗接種預約e點通」操作，若長者或民眾操作上不便，可由家屬協助預約，或請合約醫療院所工作人員代為完成預約。

    葉彥伯提醒，縣府提供長者公費接種肺炎鏈球菌疫苗，凡六十五歲以上且未曾接種過者，都可透過同一系統預約，施打流感疫苗一起完成肺炎疫苗接種，「左流右肺」獲得雙重保護。

