    首頁　>　生活

    行動宣導奏效 南投車禍死亡數少24％

    2025/09/20 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣去年度交通事故三十日內死亡人數為八十五人，較前年度的一一二人減少廿七人，降幅達廿四．一％，其中非南投縣民交通事故死亡人數，更由四十三人大幅減少為廿人，縣府表示，南投死亡交通事故大幅降低，主要是相關單位持續執行各項交通安全宣導，尤其首度以行動宣導車，深入觀光景點執行觀光客道安宣導奏效。

    交通部日前公布今年度道路交通安全考評，南投縣獲得「達標獎」，同時獲得「高齡者機車交通安全特別獎」，以及｢交通執法」、「交通安全宣導」、「綜合管考」等單項成績優秀獎。

    南投縣政府新聞及行政處長蔡明志表示，南投縣幅員遼闊、道路型態多元，該處結合警察、工務、教育、計畫及監理等單位，針對事故熱點加強工程改善，並強化酒駕防制、校園交通安全教育與長者交通安全宣導，全面提升用路安全環境。

    蔡明志強調，尤其該處去年首度以行動宣導車深入日月潭、紫南宮、清境等景點宣導，以及利用暑假旅遊旺季到國道三號南投服務區辦理道安宣導，從非南投縣民交通事故三十內死亡人數，由四十三人大幅減少為廿人，顯示宣導發揮了效果。

