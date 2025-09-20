中市學區智慧警示 車輛超速就閃紅燈

中市在學區設智慧路標系統，有車輛超速就閃紅燈提醒。（交通局提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通局為提升學區路口安全，在學生數破一千五百人的北屯區軍功國小校門口前軍福十三路，試辦首座智慧路標系統，能即時偵測與顯示來車速度，以不同顏色顯示車速讀數，未超速時以綠色顯示車速，若超速除以紅色顯示車速外，還會同步啟動速限標誌LED閃爍，提醒駕駛，啟用以來有效讓駕駛減速慢行。

軍功國小位於車流量大的路段，尤其校門口前的軍福十三路常有車輛快速通過，軍功國小學生逾一千五百人，學童上、放學常有須穿越馬路需求，交通局除劃設「通學區」標誌外，設置首座智慧路標車速警示系統。

交通局長葉昭甫說，傳統靜態警示標誌雖能提醒駕駛減速，缺乏環境感知能力，警示即時性與互動性有限，新建動態警示設備，能即時偵測與顯示來車速度，針對超速車輛發出動態閃燈提醒，協助駕駛人及早減速，實施一個月以來，附近居民多正面肯定，尤其此學區是往大坑方向，很多駕駛車速較快，一旦超速亮燈，會對駕駛有警示減速的作用；將評估成效，配合學校周邊通學環境改善再擴大找三校建置推廣。

