中市千元敬師禮券 鐘點教師沒份

盧秀燕挨批大小眼 教局：參考教育部、其他縣市做法

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕宣布今年敬師禮券從六百元加碼到一千元，且擴大發放對象；台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，國中小現有的台語、族語教學支援工作人員或各科鐘點教師，不乏每週授課時數逾廿小時，幾乎每天綁在學校也無法兼差，卻未列入發放對象，台中送教師節禮物竟也大小眼。

有人每週授課逾20小時

教育局指出，考量部分工時教職員工上班時數差異大且異動頻繁，參考教育部及全國各縣市發放的敬師禮券也多發給全時在職教職員工，未將部分工時教職員工納入發放對象，台中也未列入發放對象。

至於受影響人數，教育局指出，因各校部分工時教職員工來來去去異動頻繁，並未調查數字；林碩杰說，各校的編制及排課情況不一，不清楚實際確切受影響人數，據他所知有的學校可能聘五人以上。

教產工會批不公平

盧秀燕已宣佈今年教師禮券加碼到一千元向教師致敬，且擴大發放對象，包括公私立高中職以下教職員工及國立高中職以下職員都發放，教育局指出，今年共有四萬三七六二名教職員工受惠，較去年增加八一三人。

不過，林碩杰指出，目前很多學校均存在「鐘點教師」，包括台語、族語教學支援人員等，有國中的國文科、音樂科也有「鐘點教師」，每週上課節數十五節到廿二節不等，幫學校分攤承擔排不完的課，幾乎天天要到學校上課，也無法兼職，時間都綁在學校形同專任教師，鐘點薪資每個月頂多二至三萬，連教師節禮券也被排除在外，顯然不公平，呼籲「媽媽市長」準備教師節禮物時，不應大小眼。

