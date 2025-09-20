為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    找台中海洋館 被導航到梧棲漁港

    台中海洋館觀光指標指示牌標示不明，議員建議設入口意象。（記者蘇金鳳攝）

    台中海洋館觀光指標指示牌標示不明，議員建議設入口意象。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/20 05:30

    中市議員也迷路 批道路指示不清 觀旅局：海洋路是新闢道路 已更新定位資訊

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中海洋館試營運快滿月，但道路標示不明屢遭詬病，市議員吳佩芸及劉士州更曾因找不到路，開導航帶路，竟都被導到距離七百公尺的梧棲觀光漁港；多名議員也指接獲民眾反映，海洋館的觀光指示牌辨識度不佳，建議設置大型入口意象，以防遊客「迷路」；觀旅局指出，因館前的「海洋路」是新闢道路，已更新定位資訊，並加強道路指引。

    企鵝館、全區開放式展缸是亮點

    位於清水區的台中海洋館八月廿一日試營運，打出企鵝館、規模最大的水母區及全區開放式展缸，讓民眾可親近海洋生物及室內濕地體驗等展示亮點，預計十月八日正式營運。

    市議員楊典忠、林祈烽、何文海及周永鴻均因接獲民眾反映，海洋館的觀光指標指示牌太小、太少，讓民眾花不少功夫找路，向議會提案，仿照梧棲漁港規劃在前往台中海洋館的幾個重要路口，設置大型入口意象，以免遊客「迷路」。

    議員提案 重要路口設入口意象

    包括吳佩芸及劉士州昨日也在議會交通地政委員會審查提案時自曝，因前往海洋館的道路交通標示不明確，開Google導航，竟被誤導到梧棲漁港，直說，連台中人都搞不清楚方向，更別提外來遊客，也建議應加強沿途指引。

    觀旅局長陳美秀指出，因海洋路因新闢道路，過去未開放，Google定位及部分導航系統尚未及時更新，七、八月期間出現導航導到梧棲漁港的情況，已請營運廠商協助修正定位資訊，現在定位台中海洋館已不會被導錯地點；另因無土地可設置入口意象，會再跟業者討論如何加強標示。

    10/8至明年1/16 中市小學生團體票8折

    此外，海洋館門票收費成人五百元，孩童四百元，博愛票二百五十元，團體票四百五十元，試營運期間打八折，但楊典忠及周永鴻等提案市民免費入園，回饋地方；陳美秀則說，包括屏東海生館等類似場館均未提供在地人免費，但營運廠商已提出，自十月八日正式開幕起到明年元月十六日，台中市小學生團體票享八折優惠，並輔以現場教學服務。

