嘉大攜手酪梨農 開發鮮乳產品

酪梨農沈世政（左）與嘉義大學開發創意酪梨產品。（記者林宜樟攝）

2025/09/20 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立嘉義大學以生產乳製品「嘉大鮮乳」聞名，農學院動物試驗場、嘉農農產加工生產合作社更與嘉義縣竹崎鄉酪梨農沈世政合作，昨推出「酪梨牛奶」、「酪梨雪花冰」、「酪梨冰淇淋」等系列創新鮮乳產品，打造「地產地消」的模式，支持在地農業。

以「地產地消」模式 支持在地農業

嘉大昨舉辦「濃郁酪梨X嘉大鮮乳」新裝上市記者會，校長林翰謙、縣府農業處長許彰敏、竹崎地區農會總幹事林孟怡及沈世政等參與；林翰謙說，新產品是「農業X學術X品牌」的跨域實驗，提升農業價值，讓更多消費者在日常生活支持在地農業。

沈世政為竹崎果樹產銷第四十九班班長，產銷班曾獲全國十大績優產銷班，種植的酪梨被譽為酪梨界的「LV」；他與嘉大合作用酪梨開發牛奶、雪花冰與冰淇淋，冰品細緻冰涼，結合酪梨的綿密香氣，還有鮮乳的醇厚滋味，增添嘉義獨特的味覺記憶。

許彰敏說，嘉義縣為台灣酪梨重要產區，全縣種植面積約五百公頃，以竹崎鄉及中埔鄉為主，品種多元且品質優良，農糧署與縣府長期輔導產銷班運作、農業創新與農產加值，嘉大與農民開發的新產品，將可提升農業與觀光價值。

嘉大表示，學校與嘉義市多間知名店家合作，如與源興御香屋推出鮮奶茶，與日初‧米卡開發義式優格，山海豆花嘉義店有酪梨鮮奶雪花冰及嘉日白玉飲品等商品，遊客到訪可體驗在地農業的創新風味。

