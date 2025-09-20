颱風豪雨後 濁水溪裸露地防制揚塵

今年七、八月丹娜絲颱風及連續豪雨後，濁水溪裸露地增加。（記者黃淑莉攝）

2025/09/20 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕受丹娜絲颱風及七、八月多次豪雨影響，濁水溪河道水位暴漲、流路改變，原綠覆蓋灘地被泥沙覆蓋，裸露面積增加至二六一公頃，為避免東北季風期間揚塵惡化，水利署第四河川分署針對高風險點位辦理防制工作，截至昨天已完成水覆蓋、綠覆蓋、鋪設稻草蓆及防塵網，共六一四公頃。

裸露261頃 完成614頃綠覆蓋

濁水溪揚塵問題困擾西螺、二崙、崙背及麥寮等地居民數十年，經中央、地方跨部會治理，揚塵事件日大幅下降，最低在二○二二年只剩兩天。去年因凱米颱風重創多年來的防制工法，災後四河分署加緊腳步復建，因綠覆蓋草籽成長不及，在二○二四年揚塵事件日增至十三天。

四河分署副分署長張朝恭指出，丹娜絲颱風及連續豪雨後，分署以影像辨識及全區空拍攝影，七月份裸露面積為一○六公頃，八月颱風及豪雨後增加至二六一公頃，主要在溪州大橋上下游段、自強大橋上下游段及西濱大橋下游河段。

趕在首波東北季風前完成

張朝恭表示，為降低揚塵影響沿岸居民生活，四河分署八月底召開揚塵防制會議，規劃防制面積四六七公頃，其中含綠覆蓋三五七公頃、種草蓆等其他覆蓋六十公頃、水覆蓋五十公頃，隨即進場執行空撒草籽、稻草蓆覆蓋與水覆蓋設施作業，截至昨天已完成水覆蓋一七○公頃、綠覆蓋三五七公頃及稻草蓆、防塵網、水線系統八十七公頃，共計六一四公頃。

四河分署表示，今年第一波東北季風預計在月底或十月初報到。

另，根據氣象署預報颱風樺加沙可能影響台灣，四河分署會持續監控河道內水位變化及裸露灘地分布狀況，隨時滾動調整防制量能與改善策略。

水利署四河分署針對濁水溪裸露地完成稻草蓆鋪設等揚塵防制措施。（記者黃淑莉攝）

