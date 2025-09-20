為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南兒童科學館轉型 10月停止營運

    2025/09/20 05:30

    〔記者洪瑞琴、劉婉君／台南報導〕南瀛天文館、台南市兒童科學館將自十月一日起，由教育局移交給文化局管轄，並與台南市立博物館整併，兒童科學館將停止營運，引起親子家庭驚訝不已。台南市文化局局長黃雅玲表示，兒童科學館將轉型，進行空間改善與再利用，期望未來更有效發揮功能，提供民眾更優質的公共服務。

    位於台南大內區的南瀛天文館在二○○七年啟用，位在北區的兒童科學館一九七八年起對外開放，二○一○年縣市合併升格後，兩館合稱「台南市南瀛科學教育館」。兒童科學館將停止營運的消息曝光後，不少民眾不捨地說，「小孩超喜歡，真的好可惜」，也有人期待轉型後「更好的回歸」。

    黃雅玲說，兒童科學館緊鄰圖書館、三二一巷藝術聚落及台南公園、轉運站，兼具交通便利與文化資源豐富優勢，後續將依據場館歷史定位，注入新活力，並延續部分空間，作為藝術與文化展演之用，讓建築物在轉型後仍能發揮公共效能，與周邊設施整合，形成一個完整的文化休閒網絡。

    南瀛天文館則將持續推動山區四間博物館的資源整合，並與鄰近博物館及地方串連。

