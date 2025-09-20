工研院研發農用機器人 台南擬導入

雞舍管理巡檢機器人可紓解農務缺工與高齡化的問題。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/20 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕工業技術研究院昨天舉辦「SOUTH NEXT 機器人與無人機產業創新論壇」，展示開發成果，有農用機器人可以協助雞舍巡檢、蔬果授粉，智慧農業的創新技術引起矚目，台南市長黃偉哲主動尋求合作，希望未來推廣後，紓解農村人口老化、農業缺工問題。

雞舍管理巡檢機器人適合大型平面牧場，以飼養上萬隻的養雞場為例，每天巡檢四次，常讓雞農力不從心，巡檢頻率就會降低，而機器人可透過熱影像，快速發現生病的雞隻，及早啟動隔離或投藥，避免疫情擴散。

請繼續往下閱讀...

另有空氣擾動授粉機器人，目前針對自花授粉的溫室小番茄進行研究，可密切注意鈣循環的影響，適時噴灑生長調節劑，協助花粉管突出，以利授粉；對異花授粉的農作物，工研院將列為後續進階開發的項目。

黃偉哲強調，台南是大型畜牧業的重鎮，以禽類為例，機器人的應用，可提升飼養的效率與產值，而台南蘭花產業也能使用智慧農業科技，未來希望能與工研院合作，由官方挹注經費，提供場域進行農業機器人實驗，後續擴大推廣解決農業缺工問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法