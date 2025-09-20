打造亞洲新矽谷 南科第4期啟動

沙崙生態科學園區將擴大為南科第四期計畫，用地五三一公頃多數為台糖土地。（台南市府提供）

國發會通過籌設計畫 預計2027年底前完成土地審議與環評

〔記者王姝琇／台南報導〕國發會十八日正式審議通過「南部科學園區沙崙生態科學園區（南科第四期）」籌設計畫，規劃面積五三一公頃，未來結合高鐵、智慧綠能科學城與既有南科園區，形成完整的南台灣科技S廊帶。

面積531公頃 結合高鐵、智慧綠能科學城

繼南科三期擴建計畫將於明年底前完成開發，為因應人工智慧 （AI）、高效能運算 （HPC）、資通安全、淨零能源與前瞻科技等領域快速發展之需求，台南市政府爭取擴大重點科學園區推動南科四期開發，由國科會提案，前天獲國發會通過南科第四期籌設計畫，使用台糖沙崙農場土地五三一公頃，地鄰台南高鐵站，與沙崙智慧綠能科學城、高鐵特定區是相互獨立的區塊，彼此串聯結合。

市長黃偉哲表示，台南市在現有科學園區土地供給已漸飽和，地方產能與技術進步亟需新空間與創新基地；感謝中央在科學園區推動上的支持，市府將確保南科第四期推動過程兼顧在地發展與市民福祉；審議通過准予籌設後，未來將進行土地開發許可審議與環境影響評估，預計於二○二七年底前完成相關作業。接續取得用地後，採園區公共工程施工與廠商建廠同步模式推進。

台南市經發局局長張婷媛指出，南科第四期將為台南注入新一波產業與就業契機，未來併同高科技產業人才進駐、周邊園區開發、產業技術升級，結合AI、半導體、IC設計、機器人、無人機、綠能等關鍵領域，成為大南方核心重鎮，未來亞洲新矽谷。

周邊同步設置會展中心、雙語學校等

黃偉哲強調，南科第四期除打造產業發展，更重視周邊居民的生活品質與城市永續，積極推動配套措施，包括串聯高鐵台南站、台南捷運藍線及周邊道路改善，打造更便捷的通勤環境；周邊同步設置會展中心、國際級雙語學校、醫療創新園區、智慧綠能循環住宅，滿足新進駐人口生活需求；落實環境影響評估，以「生態先行」為原則，確保園區與自然的共存共榮。

