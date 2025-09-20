新北推動全齡運動 河濱匹克球場啟用

新北市高灘地工程管理處將二重疏洪道大都會棒球場旁舊場地改建為河濱專用匹克球場，昨天啟用。（記者羅國嘉攝）

2025/09/20 05:30

〔記者羅國嘉、黃子暘／新北報導〕新北市高灘地工程管理處將二重疏洪道大都會棒球場旁舊場地改建為河濱專用匹克球場，昨天啟用，嶄新的匹克球場共規劃八面練習場，提供市民專業的運動空間；此外板橋區五權公園兒童遊戲場改善工程完工，擴大遊戲場空間，讓孩子們可盡情放電。

市長侯友宜表示，新北擁有一三八二公頃河濱公園，是市區重要休憩場域。為滿足市民多元化、全齡化運動需求，市府闢建匹克球場，適合各年齡層參與，是近年成為最受歡迎的「全齡運動」。

高灘處長黃裕斌指出，球場位於三重區疏洪十二路疏洪籃球場旁，並邀請中華民國匹克球總會專家提供專業建議，確保設施符合使用需求。另外，場地採「先到先用」原則輪流使用，開燈時間依季節及台電供電調整，夜間關燈時間為週日至週四到晚間十點、週五至週六到晚間十二點，雨天或場地濕滑則暫停開放。

板橋區五權公園兒童遊戲場改善工程完工，板橋區長陳奇正表示，改善後的公園擴大遊戲場空間，並設有棋盤格彩色地墊，與森林木屋組合遊具，提供造型高塔、木棧通道、滑梯、攀岩板、鑽籠等多項玩法，另也有四人座翹翹板以及滾珠搖滾盤，讓二至十二歲的孩子可盡情放電，並鼓勵孩子學習共享、增進社交發展。

