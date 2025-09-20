淡水漁港小旅行 「影像館」訴說漁人回憶

60年歷史油庫機房改建的「淡水漁文影像館」。（記者羅國嘉攝）

2025/09/20 05:30

〔記者羅國嘉、黃子暘／新北報導〕新北市淡水區擁有美麗的山河景緻及悠久的人文歷史，新北市漁業處推薦民眾週末假期來「淡水漁港小旅行」，從淡水老街漫步至淡水第一漁港，沿途可欣賞中西交融的歷史建築與淡水八景「漁港堤影」。板橋國定古蹟林本源園邸在十月四日起推出「月光織戀」系列活動，安排霞海城隍廟月老駐駕祈福與古蹟光雕藝術等活動，廿二日起開放報名。

漫步老街看古蹟 賞「漁港堤影」

淡水老街串聯福佑宮、滬尾偕醫館、淡水禮拜堂與得忌利士洋行等古蹟，街尾的第一漁港白天、黃昏與夜晚各具風情。港邊一棟白牆綠窗的小屋格外搶眼，即為由六十年歷史油庫機房改建的「淡水漁文影像館」，館內保留舊時紅色加油幫浦與黑白影像，呈現漁業與居民生活軌跡，成為淡水的「記憶博物館」。

漁文影像館 油庫機房改建

影像館外設有綠色復古郵筒與休憩空間，旅人可點杯飲品，伴隨河景感受淡水的悠閒節奏。黃昏時分，這裡更是攝影愛好者聚集欣賞夕陽的絕佳角落。漁港周邊亦有多家特色小店，供應日式刨冰、咖啡與甜點，讓遊客邊品嚐美食，邊遠眺觀音山與淡水河，享受懷古與浪漫獨特體驗。

林本源園邸 月老將駐駕祈福

板橋區的國定古蹟林本源園邸在十月四日起推出「月光織戀」系列活動，規劃日間「樓台情緣」與夜間「仙履林園」活動，安排霞海城隍廟月老駐駕祈福與古蹟光雕藝術，包括免費手作、占卜活動。

文化局指出，十月四日月老誕生當日將舉行迎神安座儀式，週末安排多場主題手作課程，十月十二日有國立台灣藝術大學國樂系絲竹樂團演出。

此外，夜間光雕嘉年華從十月五日至十二月廿七日舉辦卅九場次，其中廿六場結合真人舞蹈演出；手作課程及光雕嘉年華活動，廿二日中午於活動專頁開放預約報名。

「淡水漁文影像館」外設有小憩空間，可邊喝飲品邊欣賞山河美景。 （記者羅國嘉攝）

