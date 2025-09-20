為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國一林口交流道南出北入匝道 盼明年底通車

    新北市長侯友宜（右三）昨視察「國道一號林口交流道南出北入匝道改善工程」，盼能於明年底提早完工通車。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（右三）昨視察「國道一號林口交流道南出北入匝道改善工程」，盼能於明年底提早完工通車。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/20 05:30

    五股交流道北出匝道可望今年10月啟用 改善台64線回堵情形

    〔記者翁聿煌、黃子暘／新北報導〕新北市林口地區近年人口快速成長、大型購物中心及媒體園區進駐，使得國一林口交流道及地區路口交通壅塞狀況嚴重，高速公路局進行林口交流道南出北入匝道改善工程，新北市長侯友宜昨天前往林口視察工程進度，希望高公局能加快時程於明年底提早完工通車；此外五股交流道北出匝道可望於今年十月啟用，紓解國一新北段的交通瓶頸。

    侯友宜視察 希望高公局提早完工

    侯友宜指出，國道一號林口交流道為新北林口及桃園龜山進出國道的主要路徑，隨著林口地區的社會住宅、三井Outlet、媒體園區、工一產業專區及物流園區等大型開發案陸續完成，林口地區近五年人口成長率約卅八％，林口、龜山間儲車容量遠超負荷，造成國道一號主線與平面聯絡道路車流回堵，希望能夠早日完工紓解交通壅塞。

    高公局表示，林口交流道改善工程已於二○二三年五月廿八日開工，工程進度略為超前。

    侯友宜說，除林口交流道外，國道一號五股交流道北入北出匝道改善工程也在積極趕工，其中北出匝道預計於今年十月提前完工通車，屆時可有效分流主線北上車流，改善台六十四線楓江路匝道周邊回堵情形，強化塭仔圳重劃區與五股地區民眾通勤效率。

    交通局長鍾鳴時表示，交通局同步啟動「文化一路至林口北入匝道」公車專用道可行性評估，以強化公車路網，也配合工程，滾動式檢討號誌秒數及車道調整，降低當地交通衝擊。

    捷運土城樹林線高架段 5度流標

    此外，新北捷運土城樹林線CQ八八○B區段標（高架路段）為該路線唯一未標出的工程，昨日第五度開標，捷運工程局長李政安說，這次招標預算一五九．九億元，共二家廠商投標，但未達「政府採購法」規定的三家門檻流標，下次招標只要一家投標，經審查符合規定即可進行後續評選，廿二日將再度上網公告招標；另外，土城樹林線CQ八九○現正進行既有管線遷移、基樁鑽掘及基礎施作等；CQ八八○A正進行既有管線遷移、金城路二段北側人行道削減等。

    新北市「國道一號林口交流道南出北入匝道改善工程」，工程進度略為超前。（記者翁聿煌攝）

    新北市「國道一號林口交流道南出北入匝道改善工程」，工程進度略為超前。（記者翁聿煌攝）

