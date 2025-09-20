禪光育幼院虐童案 監院糾正花蓮縣府

2025/09/20 05:30

〔記者方瑋立、花孟璟／綜合報導〕花蓮縣私立禪光育幼院去年間爆發多起虐童案，包括院生被綑綁、隔離與不當對待，監察院調查認為花蓮縣政府社會處對機構管理嚴重失靈、通報誤判、怠於督導性平案件，監察院社福及衛環委員會糾正花蓮縣政府，並移請議處相關人員。縣府社會處表示，該院連年評鑑丙等，今年八月一日起停業一年，院生已轉到其他機構安置，對監院糾正，將依相關法令與程序妥適處理。

指管理嚴重失靈、通報誤判

監委葉大華、蘇麗瓊調查發現，二○二四年四月，院方執行長將九歲過動院生手腳綑綁在輪椅上長達十三小時，事隔半個月，該童又被教保員以膠帶束縛、罰站紙箱內。

監委並揭露，院方還曾將院生隔離於環境不佳的舊舍、掌摑院生、體罰、罰跪等案例，縣府卻視為合理管教。

監委強調，監察院除糾正花蓮縣政府，也促請衛福部督導全面清查、重評案件並研擬妥適處遇，相關失職人員必須究責。

社會處︰評鑑丙等停業一年

縣府社會處表示，禪光育幼院近年的評鑑，多次被評乙等、丙等，社會處要求「不得新收個案」，收容量逐年減少，今年只剩下八名院生。

社會處說，去年再度被評丙等，複評沒有改善，依《兒少權法》罰款，並裁處禪光育幼院今年八月一日起停業一年，八名院生均已轉到其他兒少機構安置；育幼院董事會也已解散。縣府收到公文將依相關法令與程序妥適處理。

