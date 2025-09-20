小三通帶6顆肉鬆麵包 闖關金門 中客拒繳20萬罰款 遣送出境

中國董姓男子攜帶6顆豬肉鬆麵包，被海關攔下，農業部動植物防疫檢疫署依法開罰20萬元。（讀者提供）

2025/09/20 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕中國籍董姓男子昨天從廈門循小三通搭船入境金門，帶了六顆含豬肉鬆的麵包，被海關攔下，農業部動植物防疫檢疫署依法開罰廿萬元，最後他因拒繳罰款，被遣送出境，五年內不得入境金門。

海關表示，董男入境攜帶六顆麵包，在X光機下「全都露」，安檢人員事前詢問：「是否有物品需要申報？」董男說：「沒有。」海關依法製作移送單報給防檢署高雄分署金門檢疫站，站務人員檢視後，確定六顆麵包餡是豬肉鬆，中國是非洲豬瘟疫區，依「動物傳染病防治條例」規定，首次違規處廿萬元罰鍰。

由於罰款太高，董男一時籌不出，在場人員表示，有聽到董男嚷著要把麵包吃掉，但六顆麵包重達一公斤，且即使吃掉了也難逃罰款，他決定拒繳罰款；檢疫單位即將他移交移民署依法遣送出境。

台灣已成為亞洲唯一「豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟」非疫區，近年加強邊境防疫查驗，由於豬肉類產品有高度傳播疫病風險，經認定為「違禁物」，有危害我國利益、公共安全或公共秩序，依「入出國及移民法」第十八條第一項第六款規定，攜帶違禁物者可拒絕入境五年。

據指出，董姓男子（約六十歲）是與母親、弟弟準備參加金門縣文化局今日舉行的董允耀家族洋樓修復落成典禮，出門時母親要求「買幾個麵包路上吃」，沒想到因此觸法，海關只處罰麵包持有人，讓董男的母親與弟弟通關，繼續原規劃行程。

