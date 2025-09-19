五股環保藝術公園 跨河景觀橋啟用

新北市「五股環保藝術公園跨河景觀橋」18日開放通行，串聯五股坑溪兩側綠地。（記者翁聿煌攝）

2025/09/19 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「五股環保藝術公園跨河景觀橋」昨天開放通行，市長侯友宜主持剪綵，這座景觀橋不僅串聯五股坑溪兩側綠地，前往「五股夏綠地」公園的路程可縮短十分鐘，並設置無障礙電梯提升便利性，讓民眾散步、遛狗、騎腳踏車更安全、更自在。

全長150公尺 設無障礙電梯、座椅

侯友宜表示，景觀橋是市府「翻轉五股」的重要建設之一，全長一百五十公尺、橋面寬六公尺，可同時容納行人與自行車通行，另外，也考量各族群民眾需求，設置無障礙電梯、牽引坡道與休憩座椅。色彩設計上更融入城市美學，採用象徵五股濕地的主題色「五股藍」塗裝，展現生生不息的力量，夜間光雕點亮後，白天與夜晚有不同的風貌，成為新北水岸的新亮點。

請繼續往下閱讀...

水利局長宋德仁指出，這座橋梁在設計上充分兼顧安全、防洪與生態保護，採取不落墩設計，避免阻礙水流並減少對河川生態的影響，同時將梁底高度抬高至計畫堤頂以上一公尺，確保未來堤防加高施作時仍保有足夠空間。

此外，新北市觀光旅遊局推出「水源茶香．坪林低碳漫遊」、「藝境新北．三峽時光慢旅」和「鐵道綠跡．雙溪貢寮人文走讀」，三條「低碳綠色旅遊」行程，不僅串聯新北市獨特的自然與人文景觀，更導入碳足跡盤查與碳抵換機制，活動資訊可上新北市觀光旅遊網或追蹤「新北旅客」Facebook粉絲專頁。

新北市「五股環保藝術公園跨河景觀橋」昨日開放通行。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法