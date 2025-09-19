新北大震災演練 美軍人員低調觀察

AIT及美軍人員著便服低調現身。 （記者翁聿煌攝）

2025/09/19 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院長卓榮泰昨到新北市視察「國家防災日大規模震災救災動員演練」，模擬轄內發生大規模震災，結合各相關單位救災能量，以「半預警、無腳本及不壓縮演習時序」採貼近真實災害情境演練，現場還出現一批AIT與美軍人員低調觀察參與。

動員超過900人 卓榮泰視察

昨總共動員超過九百人、各式車輛百餘輛及直升機與三百五十位民眾參加這項演練。演習情境假定琉球海溝錯動發生規模八．五地震，造成新北市多處發生大規模複合型災害，立即於新莊運動公園開設救災支援集結據點，內政部同步發布動員令，請台北市、高雄市、新竹市、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣及高雄港務等六縣市七組特種搜救隊伍馳援。

昨天下午各單位分別在不同場地同步演練，包括新莊運動公園辦理大規模震災人命搜救指管作業、災害緊急醫療應變實作演練及開設防災協作中心、新泰市民活動中心開設大規模收容處所。

大規模震災人命搜救指管作業於新莊運動公園架設新北市前進指揮所及中央前進協調所，共同成立重大災害事故現場人命救助協調聯繫平台，以桌上推演模式共同討論震災議題及報告解決方案；國家級災難醫療救護隊（DMAT）在新莊運動公園開設臨時醫療站及搭設醫療帳，跨單位整合醫療運作；塭仔圳重劃區摸擬震災建築物倒塌，分派跨縣市支援救災部隊，搜索及救援演練。

美軍分享急救設備運用方式

新莊運動公園現場陳列各式搜救裝備，集結特種搜救隊待命，現場並出現一批身著便服外國人，身材孔武有力、訓練有素，從旁觀察整個演練過程，並且透過翻譯與特搜隊分享急救設備的運用方式，主辦單位指出，「震災」與「戰災」的搶救方式類同，AIT與美軍人員低調觀察參與。卓榮泰等人到場時，美國人都隱身幕後，未出現在來賓及媒體面前。

行政院長卓榮泰（中）視察「國家防災日大規模震災救災動員演練」。（記者翁聿煌攝）

