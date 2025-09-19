為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市拆公館圓環》福和橋往台北機車道塞爆 連橋都上不去

    昨天早上永和許多機車騎士被塞在福和橋往台北方向。（讀者提供）

    昨天早上永和許多機車騎士被塞在福和橋往台北方向。（讀者提供）

    2025/09/19 05:30

    過橋3分鐘變15分鐘 北市交通局：有機車事故 已排除恢復順暢

    〔記者黃子暘、何玉華、翁聿煌／綜合報導〕台北市拆公館圓環封公車專用地下道，昨上午福和橋機車道往台北市塞爆，機車騎士在豔陽下曝曬叫苦連天，「原本三分鐘過橋變成十五分鐘」；質疑圓環沒塞車，永福橋跟中正橋變超級爆炸塞車。台北市交通局表示，昨天上午七點四十七分福和橋有機車擦撞事故，造成車道縮減，九點四十五分，在監控畫面上看來車流已經恢復順暢。

    廠商不按照交通維持計畫 佔用車道

    新北市議員張嘉玲則批台北市交通維持計畫，令人無言，昨天甚至發現，有廠商施工不按照交通維持計畫佔用車道，要被裁罰，希望台北市拿出辦法解決，不要讓新北市的通勤族承受交通黑暗期的痛苦。

    北市建議走永福橋跟中正橋 一樣塞

    昨上午有不少民眾在社群貼出福和橋機車道長長車龍的照片，有民眾向本報投訴，昨早上福和橋永和端機車道從上橋處就開始塞，幾乎連橋都上不去，「三分鐘過橋變成十五分鐘過橋，至少等了六至七個紅路燈」；圓環開拆肯定有許多用路人按照市府建議走永福橋跟中正橋，「後來才發現自己是笨蛋，這兩座橋變超級爆炸塞車」，走平面道路的公車加上原本車潮回流，超級大塞車。

    爆料民眾指出，台北市府原在公館圓環每個交叉口、福和橋上橋段都安排二人一組，至少十名警力疏導交通，但昨天就剩一名警員，毫無疏導交通功能。

    新北市交通局專門委員林昭賢表示，昨早七點四十七分福和橋往台北機車道發生事故，雙北監控群組進行通報，由警方派員排除及加強疏導，兩市持續透過交控平台保持密切聯繫，依交通狀況調整號誌管制車潮，大約在九點就已經疏散恢復正常，從監控畫面上看，九點四十五分車流已經順暢。台北市交通局強調連日來警力配置未變動。

    9/20到9/22 持電子票證搭輕軌只要1元

    此外，響應「九二二世界無車日」，新北市交通局與大眾捷運公司合作，從九月廿日起至廿二日推出「一塊搭輕軌」限時優惠活動，使用悠遊卡、一卡通或iCash卡等電子票證，無論起訖何處，只要一元就可搭乘淡海輕軌與安坑輕軌。民眾可以通勤，或前往淡水漁人碼頭、安坑二叭子植物園、陽光運動公園等觀光景點遊憩。

