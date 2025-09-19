為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    樺加沙颱風 下週二至週三影響最劇

    樺加沙颱風、浣熊颱風晚間生成，預計下週一到週三影響台灣的天氣。（取自氣象署官網）

    2025/09/19 05:30

    〔記者吳亮儀、黃宜靜／台北報導〕今年第十七號颱風米塔昨天下午生成，今天受米塔外圍環流影響，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨。氣象署也預測，最快週日晚間發布樺加沙的海上颱風警報，下週二到週三清晨影響台灣最劇。

    氣象署預報員李名翔表示，週六米塔就遠離台灣，但水氣仍多，午後嘉義以南地區及中部以北山區有局部大雨，「下週日是降雨空檔，最快當晚發布樺加沙的海上颱風警報，慢一點則是下週一發布」。

    李名翔指出，樺加沙颱風下週二到下週三清晨是最接近台灣的時候，屆時東部、東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨；北部、東北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部、屏東地區及其它山區有局部大雨。

    李名翔指出，樺加沙颱風在接近台灣過程中，強度可能達到中颱，但路徑不確定性仍大，需持續觀察；下週三白天起颱風逐漸遠離，附近水氣仍多，東半部及中南部地區有局部短暫陣雨，其它地區午後局部短暫雷陣雨。

    西北太平洋與南海上的三個熱帶性低氣壓接力形成颱風，內政部國家公園署署長王成機提醒，從事登山、水域活動的民眾務必注意安全，調整或順延活動行程。

