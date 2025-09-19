做陰莖增大術斷魂 奪命醫師百萬交保

「安和美」診所發生醫療致死案，救護人員據報趕抵。（記者邱俊福翻攝）

2025/09/19 05:30

〔記者邱俊福、蔡愷恆／台北報導〕一名五十歲男病患前晚到台北市中山區「安和美」醫美診所接受「陰莖增大術」後失去呼吸心跳，經搶救仍不治，轄區台北市警中山分局逮捕該診所負責人、執刀醫師丁斌煌，雖然他堅稱手術過程皆依程序，不知為何衍生意外致死，警方昨仍依過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦，晚間檢察官諭令一百萬交保，限制出境、出海。

北市衛生局連夜赴安和美診所稽查

台北市衛生局表示，昨晚已連夜派員前往診所稽查，不排除處以停業處分。北市衛生局並指出，該診所二○二○年至昨日，共稽查八次，開罰廿七萬，但醫懲會都沒有廢除醫師執照處置。

請繼續往下閱讀...

診所手術室雜亂宛如客廳隔間

警方初步調查，前天上午九時許，該男病患到診所詢問手術事宜，醫師丁斌煌口頭告知術前評估與衛生教育後，上午十時為該男病患進行手術，手術直至下午二時結束，晚間七時仍在麻醉恢復期，丁斌煌突然發現該病患沒呼吸、心跳，撥打「一一九」求救，救護人員到場時，病患已無生命跡象，立即報轄內警方到場處理。辦案人員發現，該診所的手術室雜亂宛如客廳隔間一般，完全不是無菌環境與感染控制的手術室規格。

多起醫療糾紛 丁斌煌曾被判過失致死

丁斌煌過去已發生多起醫療糾紛，他曾為病患進行陰莖植入手術，但術後男子身亡，被依過失致死等罪判刑定讞。後來又被發現他涉嫌替病患全身麻醉，也曾找無護理師資格的同居人吳素華及其親人楊喜琴進入手術室協助打點滴、擦藥，導致三名女性胸部發炎，甚至留疤、脂肪壞死。

北市昨晚連夜稽查，蒐集違反醫療法有關設標、病歷製作保存、收費、藥品管理等，除罰鍰外，不排除處以停業處分。此案件若經醫懲會決議廢止醫師證書，北市衛生局會移請中央辦理。

這次又出事的醫美診所醫師丁斌煌，過往捲入多起醫美糾紛。（記者姚岳宏翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法