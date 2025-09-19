每年3天 公務員身心調適假 10 月10日上路

公務人員身心調適假將於今年10月10日上路，考試院院長周弘憲主持昨日院會，通過相關修正，強調政府以身作則。（考試院提供）

2025/09/19 05:30

〔記者鍾麗華、林曉雲／台北報導〕為營造友善支持的職場環境，行政院推動增訂公務人員「身心調適假」，將於今年十月十日「世界心理健康日」施行。

行政院說明，賴清德總統於去年十一月廿八日「總統府健康台灣推動委員會」第二次會議時指示，在建構友善、安全的職場環境上，政府必須以身作則、帶頭示範，請相關部會研議增列公務人員身心調適假，經人事總處會商相關機關，每年准給三日，得以時計，併入事假計算，且不須檢附證明文件，機關不得拒絕，也不得為不利的處分。

請繼續往下閱讀...

行政院指出，此次公務人員請假規則修正除增訂身心調適假，尚有優化休假制度等友善公務職場規定。例如，公務人員初任當年即可享有最低三日休假的保障、再（轉）任人員當年即得按在職月數比例核給休假，另對於因養育三足歲以下子女、照顧三足歲以下孫子女等育幼原因留職停薪的公務人員，其回職復薪後的休假及事假日數均接續核給，不須按比例計算。

考試院院會昨通過「公務人員請假規則」修正草案，考試院院長周弘憲表示，鼓勵公務人員重視自身心理健康，增訂身心調適假外，也通盤檢視各假別規範情形，建構更友善的職場環境。行政院說，考量修正幅度較大，且休假是以年度計算，除身心調適假配合「世界心理健康日」，自今年十月十日施行外，其餘條文則於明年一月一日施行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法