試管嬰兒首次申請補助 最高15萬元

衛福部國民健康署將自11月1日起實施「不孕症試管嬰兒補助3.0」，調高年輕夫妻補助額度。（記者林志怡攝）

2025/09/19 05:30

政院好孕三方案 每生一胎領10萬元

〔記者鍾麗華、林志怡／台北報導〕因應少子化問題，行政院院會昨通過「好孕三方案」，包括擴大生育補助、不孕症試管嬰兒補助三．○及醫療性生育保存補助，其中不孕症試管嬰兒補助三．○將於十一月上路，包含卅九歲以下不孕夫妻首次申請的首次補助，由現行十萬元調高至最高十五萬元。

行政院長卓榮泰表示，為落實賴清德總統國家希望工程「○到六歲國家一起養二．○」政策，積極推動各項政策，在「因應少子女化對策計畫二．○」中，推出三項精進措施，包含兩項既有措施加碼升級、一項全新方案。

卓揆表示，自明年一月一日起，擴大生育補助，在既有社會保險給付之外，再加上公務預算補足差額，每胎補助均達到十萬元；未參加社會保險的女性國人或外國籍配偶生育本國籍新生兒，基於福利服務公平原則，也將補助十萬元。

卓揆強調，今年十一月一日起，實施「試管嬰兒補助方案三．○」，調高卅九歲以下不孕夫妻首次申請第一次補助金額，由現行十萬元調高至最高十五萬元，對各胎第二、三次療程補助，由現行六萬元增加至最高十萬元。另外卅九歲至未滿四十五歲間不孕夫妻，首次申請第一次補助金額，由現行十萬元調高至十三萬元，對各胎第二、三次療程補助，由現行六萬元增加至最高八萬元。低收及中低收入戶不分年齡及胎次，均補助十五萬元。

少子女化對策 精進孕、養、育、住

行政院政委陳時中解釋，少子女化策略是從孕、養、育、住等各面向精進。行政院會日前通過「育嬰留停照顧彈性化方案」，在最多二年的育嬰留職停薪中，有卅天能「單日」申請，相信有機會解決過去男性不願請長假的情況。此外，對婚育家庭新增婚育宅及提升補貼，也將研議增加臨托平台，及托育、幼托到小學的三合一送托可能性，多面向協助婚育家庭。

衛福部國健署婦幼健康組長林宇旋指出，不孕症試管嬰兒補助，按往年申請人次及補助費用加碼後，增加至少一成申請案估算，預估明年受惠人次將超過三萬，預計全年補助額度約廿七億元。

