40年資深優良教師 523人創新高

近三年公立學校教師（含校長）退休人數統計表

2025/09/19 05:30

估5、6年後將有退休潮 教部敬師、育才雙管齊下

〔記者林曉雲／台北報導〕教師退休潮趨勢顯現！教育部資深優良教師獎頒發迄今五十二年，今年服務滿四十年的資深優良教師多達五二三人，創史上最多人數紀錄，另依公教人員退休撫卹相關統計，公校退休教師（含校長）人數，近三年增加一一八五人，二○二四年已有五四○三人辦理退休。

請繼續往下閱讀...

面對退休潮及教師荒，教育部訂定「師培數量規劃方案」，全面推動各種敬師及育才措施。教育部長鄭英耀表示，從改制國中以來，大約每卅年會有一波教師退休潮，最近一波預計是二○三一年左右，他肯定資深優秀老師是用青春成就台灣人才培育，非常不容易且令人感動。

優秀老師用青春成就台灣人才培育

教育部昨日舉辦師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，總統賴清德、行政院長卓榮泰及教育部長鄭英耀頒獎，感謝全國老師為教育的辛勞奉獻，今年共有七十二位教師獲師鐸獎，廿位獲教育奉獻獎，四十年在職資深優秀教師計五二三人，包括九十八名大學教師、九十五名高中教師、四十名國中教師、二八四名國小教師、五名幼兒園教師及一位特殊學校教師，比去年增加九十五人。

總統：老師引領社會文化進步

賴清德強調，老師是知識傳遞者、價值守護者及引領社會文化進步的力量，人才是國家進步關鍵，政府近年擴大教育投資，包括投入九七○億元於高教深耕第二期五年計畫、補助私立大學生學雜費每年三．五萬元等。

卓榮泰也提到教育部師培措施，包括自一一三學年起，教育實習獎助金由每月五千元提高至一萬元、可領六個月，每年五五○○人受惠。

自一一四學年起，師培公費生待遇調升，專業成長費每學期五千元、生活津貼每月一萬元，每年一千名公費生受益，以行動吸引優秀人才投入教育。

千元敬師禮券 2.4萬人受惠

鄭英耀則說明各種敬禮教師措施，例如今年首度針對國教署管轄高中職以下專任及代理教師，發放敬師禮券一千元，約二．四萬名老師受惠；今年八月起，公立中小學及幼兒園合格代理教師，可比照專任教師採計職前年資提敘薪級；明年亦將調高一．六萬名老師「特教職務加給」至二千八百元。

鄭英耀也說，今年底將提出校事會議精進處理機制，持續推動行政減量，協助地方政府逐年釋放正式教師員額，穩定教師人力，保障學生學習權益。

敬禮教師措施表

今年滿40年的資深優良教師多達523人，創下史上最多人數紀錄。教育部長鄭英耀表示，資深優秀老師們是用青春成就台灣人才培育，非常不容易，令人感動，教育部將強化教師的支持系統。（教育部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法