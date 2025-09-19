竹縣焚化爐試燒 清運公會批壟斷

2025/09/19 05:30

送燒價格比送外縣市貴 環保局要求業者與公會協商

〔記者黃美珠／新竹報導〕「新竹縣高效能熱處理設施（焚化爐）」自業者翰陽科技綠能（股）公司試運轉迄今已試燒約八萬噸垃圾，新竹縣兩大廢棄物清運相關公會抨擊竹縣垃圾難進廠，送燒的價格不僅全台數一數二「高貴」，送燒管道還被焚化爐業者下的三個經銷商壟斷。民眾黨縣議員林碩彥昨為此邀集縣府環保局、業者、以及公會等召開公聽會尋求解決。

議員邀集環保局、業者開公聽會

縣府環保局一般廢棄物防治科長王世鴻要求，翰陽科技先內部建立窗口，再邀集新竹縣兩大公會坐下來協商送燒量和價格問題。

翰陽科技總經理林學堅說，他們負責新建工程，無權處理跟廢棄物清除業者間的業務往來，但會把公會的心聲轉達給總公司。

資收公會︰比別人貴還優先燒別縣市

新竹縣資源回收廢棄物清除商業同業公會理事長李懷珠首先發難說，他們從去年十月就跟經銷商有接觸，但迄今一噸垃圾都送不進去，後來有會員順利送燒，但價格卻比送往外縣市還貴上至少一．六倍。難道他們是次等公民？新竹縣好不容易有焚化爐了，收的卻比別人貴，還優先燒別縣市的！

新竹縣廢棄物清除處理商業同業公會總幹事林子堯說，新竹縣焚化爐收費比桃園的每公斤貴一到二元，但收桃園來的垃圾卻每公噸只多加收五百塊，他希望業者能有讓新竹縣垃圾優先進廠的機制，價格上也能調降。

業者：9成是竹縣 絕沒有只燒外縣市垃圾

林學堅說，他們從去年十二月十六到今年九月十五日為止，已收燒的八萬噸垃圾有九成來自新竹縣，當中的八成六還是配合縣府環保局調度去化的量，絕對沒有只燒外縣市的。

