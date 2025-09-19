「遊桃園」推AI助理 規劃遊程輕鬆玩

2025/09/19 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局結合生成式AI技術，即起於「遊桃園」APP推出「桃園AI旅遊助理：小桃」，提供智慧觀光客服，小桃除可整合桃市的景點資訊，依據民眾需求規劃遊程，還能即時翻譯，方便外國籍遊客問答，盼讓國內外的遊客來桃市都能開心輕鬆地玩。

市長張善政昨天體驗與小桃互動，並請小桃幫他規劃大園區竹圍漁港的親子一日遊行程，小桃建議他到竹圍漁港看海、漁港海鮮區嘗海鮮、竹圍海水浴場與豬鼻子沙灘漫步、彩虹橋看夕陽，張滿意地打了「一百分」，他表示出遊前請小桃推薦景點、規劃行程，不需太傷腦筋，也不會像無頭蒼蠅般亂闖。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長陳靜芳說，旅遊訂房平台調查顯示高達六成六的台灣旅人樂於使用AI規劃行程，該局為此研發旅遊助理「小桃」，能使用國語、英文與韓語等多國語文互動，還廿四小時全年無休；「遊桃園」APP推出尋寶活動，遊客點選「珍珠海岸」後，許厝港溼地、新屋綠色走廊等景區都有遊戲任務，如AR互動、定位解謎、打卡等，十一月二日前達成都有機會抽獎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法