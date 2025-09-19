龍潭國小建地下停車場 家長憂噪音

桃園市龍潭老城區欠缺停車場，市府確定在龍潭國小操場規劃興建地下停車場，預計2026年底開工。（記者李容萍攝）

2025/09/19 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區老城區公共停車空間不足，市府確定在百年老校龍潭國小的操場興建地下兩層停車場和國小圖書館，預計經費十一億元，以二○二六年底統包開工、二○三○年上半年完工營運為目標，但此消息引起學生家長議論、反對，更發起一人一信陳情到市府，希望相關資訊和配套措施能公開說清楚、講明白。

余姓家長反映，家長們憂心這項工程必須把操場鏟掉，工期四至五年，孩子除無操場可用，更面臨施工噪音、空氣污染，一定會影響上課品質。

請繼續往下閱讀...

市府︰完成可行性評估 將邀學校研議

市府交通局長張新福回應，為改善龍元宮廟街商圈及龍潭大池觀光周邊停車問題，規劃闢建停車場，附近基地多屬私人土地且面積過於狹小，皆無法設置，僅能利用龍小操場設置地下停車場，全案已完成可行性評估，後續將邀集教育局及學校研議。

市府教育局副局長賴銀奎表示，本案為龍潭地方長遠發展所必要的重大建設，該局與校方後續會針對施工時間、影響範圍、未來圖書館及風雨球場重新配置、學童至龍潭高中操場運動通道等事宜妥善因應，也會督促交通局做好防噪、防塵及安全防護等措施。

議員張肇良舉例中壢區中壢、中原、新民等國小，也是利用操場興建地下停車場，成功解決市區停車需求，地方上建議龍小地下停車場一併規劃東龍路、神龍路兩出口，日前他拜訪龍高校長陳勝利，咸認與龍高一牆之隔的龍小學生，到該校操場上體育課並不是問題。

議員劉熒隆說，十一年前市府協助龍小分兩階段更新校舍時，曾建議同步興建地下停車場未果，面對建設的陣痛期，希望能縮短工期，將學生受教環境影響降到最低。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法