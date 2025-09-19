路剛鋪好就「坑」人 蘆竹女騎士摔慘

婦人與乘客因輾過路面大坑洞摔車，掉落1米深草叢受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/09/19 05:30

南竹路四段出現1.2公尺大洞肇禍 用路人怒批「挖了又補、補了又挖，沒安寧過」

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市蘆竹區南竹路四段甫於十二日完成路面重新刨鋪，十七日下午一三七巷口就出現直徑一．二公尺大坑洞，六十六歲婦人騎機車搭載廿七歲外甥女，閃避不及輾過，連人帶車摔進路旁一公尺深草叢；每天行經此路的目擊者怒批，「這條路挖了又補、補了又挖，從來沒有安寧過」，這次鋪好沒幾天就有大坑洞，騎士輾過摔車，汽車行經也可能車體受損，緊急放置三角錐示警用路人閃避，以免再傳類似意外。

當時婦人與外甥女共騎機車，沿南竹路四段往南崁方向，經過一三七巷口時，輾過坑洞自摔而跌落草叢，婦人胸口及左肩紅腫、左腳擦傷，外甥女左手擦傷，兩人意識清楚，由大竹消防分隊送醫救治。

養工處︰自來水管線漏水掏空路面

市府養護工程處官員回應，南竹路四段路況老舊破損，九月十一日夜間進行面層刨鋪更新，範圍從南竹路（富國路一段至國道二號橋底）雙號側全路幅九六三．四公尺，及單號側外路肩八八○公尺，沒有開挖行為，翌日清晨完工後開放通車，可能道路底下自來水管線老舊，鋪設過程重機具來來回回，管線鬆脫而漏水，並非發生在刨鋪當下，而是工程完工後出現。

養工處十七日下午一點八分接獲路面掏空通報後，隨即通知台灣自來水公司第二區管理處緊急搶修，水公司人員於下午一點五十六分進場修復，到傍晚五點卅四分完成。

水公司搶修管線 路面已修復完成

水公司二區處表示，漏水處管線為塑膠管，一九九五年埋設至今已屬老舊，獲報後已緊急搶修管線並將路面修復完成，預計明年度辦理管線汰換，並會協助傷者後續理賠事宜。

蘆竹區南竹路四段137巷口，路面才剛鋪完就出現大坑洞，目擊事故的民眾趕緊拿三角錐提醒用路人小心。（記者鄭淑婷翻攝）

