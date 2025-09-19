苗栗大倫國中新建校舍 10月底開工

2025/09/19 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣傳統籃球強校大倫國中創校於一九六三年，現有校舍大樓老舊，苗栗縣政府自籌經費，異地於「文中一」分校預定地新建，第一期三．六八億餘元工程已決標，將建造卅五間校舍，預計十月底開工，工期約兩年。

苗栗市大倫國中與明仁國中兩校都是JHBL的勁旅，幾乎年年打入八強賽，也曾數度奪冠，培育不少籃球好手。惟大倫國中校舍老舊，縣府規劃遷往位於國華路地下道旁的「文中一」分校預定地，新校舍興建工程由縣款支應。

大倫國中校長溫志宏說，學校現有學生四百六十二人、教職員六十五人，目前育英街校地現址約二．三公頃；分校預定地占地四．二公頃，將提供師生更寬敞的校園空間。

不過，第一期工程僅有校舍，沒有室內體育館，恐不利籃球隊訓練。縣府教育處表示，新校區室內籃球場未興建完成前，球員可回舊校區場館持續訓練，縣府會配合辦理。

另，分校預定地現有一座棒壘球訓練場，因應新建工程將拆除，縣內將少一處棒壘球場地。教育處表示，縣府已完成改善後龍溪頭屋高灘地棒壘球場，可供縣內基層棒球隊使用。

