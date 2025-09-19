高雄「連5年零舉債」目標 恐破功

高市連五年零舉債目標，恐因中央財政變動、影響對地方補助而卡關，圖為台積電高雄廠與近幾年蓬勃發展的北高雄。（記者王榮祥攝）

2025/09/19 05:30

財劃法修法 中央補助大縮水 擔心出現不可預期的「變數」

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市府明年度總預算編列歲出一九八○．二二億元再創新高，但因立院財劃法修法，中央補助可能大幅縮水，連五年（包括今年）零舉債紀錄恐破功，財政局強調仍會以零舉債、適度還債為目標。

明年度編列歲出近2千億 創新高

高市議會第四屆第六次定期大會預定十月二日至十二月十九日召開，會期七十九天，這是本屆議員任期最後一次地方總預算審查，也是市長陳其邁任內最後執行的預算。

市府財主單位彙整各局處提出明年度概算與需求，審議後由市長陳其邁核定總預算案審編，編列歲入一九三○．四一億元，歲出一九八○．二二億元，債務還本六十二億元，公債及賒借收入一一一．八一億元。

以教育科學文化占34％最高

按項目區分，教育科學文化支出六七五．三四億元占卅四％最高，其次為社會福利三九一．○四億元占十九．七五％，經濟發展支出三五一．五六億元占十七．七五％，經常門與資本門占歲出比率分別為七八．九七％、廿一．○三％。

但因財劃法修法、恐迫使中央在補助款有所調節，以高雄捷運為例，高捷路網興建計畫明年正處工程經費支用高峰，但中央補助款卻大減約一一三億元，嚴重影響工程進度與招標及市府整體財政規劃。

依財政部公告債務，高雄到今年八月底，一年以上公共債務未償還餘額為二二九二億元，平均每人負擔八．四萬元；高市府則從二○二一年起至今連四年「零舉債」，並在陳其邁上任後債務累計減少二○一億元。

財政局長陳勇勝坦言，疑因財劃法修法等影響，地方開始關注中央相關補助，市府當然期待中央能按既定規劃支持地方，但仍會擔心出現不可預期的「變數」。

