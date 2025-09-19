為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    連2屆獲比利時國際評鑑最高獎章》林邊農電共生香莢蘭 德國人取經

    德國Union Stiftung公益基金會15名青年到「向陽香莢蘭」參訪。（記者陳彥廷攝）

    德國Union Stiftung公益基金會15名青年到「向陽香莢蘭」參訪。（記者陳彥廷攝）

    2025/09/19 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕林仔邊自然文史保育協會推動農電共生，種植高經濟價值有香料皇后之稱的「香莢蘭」（即香草），獲得不錯成效，連續兩屆獲榮獲比利時國際風味評鑑所（iTQi）最高榮譽三星風味絕佳獎章，獨樹一格的農電共生環境盛名遠播，吸引德國公民團體特別組團前來取經。

    八八風災後，林邊鄉養水種電採「營農型種植」，林仔邊保育協會投入桃園農改場所培育的香莢蘭種植，在歷經數年嚐試及改進後，去年起大放異彩，連兩屆奪得iTQi三星風味絕佳獎章。

    林仔邊自然文史保育協會理事長陳錦超說，目前四分地的香莢蘭年產量穩定在一千兩百公斤左右，因技術門檻較高，國內產量不多，價格可達每公斤四百美元左右。

    iTQi三星風味絕佳獎章加持，讓林邊鄉農電共生成果聲名遠播，十五名來自德國Union Stiftung公益基金會的十八歲到三十五歲青年，組團參訪林邊鄉，除一睹「香莢蘭」的真實面目，並親自體驗香草授粉及微生物菌的製作，讓團員們感到獲益良多。

    林仔邊保育協會努力被看見

    陳錦超指出，該協會在五十％遮陰的營農型光電棚進行試驗，發現非常適合香莢蘭的生長，光電與農地共存的爭議也發生在德國，當地有部分品種的蘋果可在二十％遮陰的光電棚下生產，林邊鄉的香莢蘭獲iTQi肯定，吸引德國公民團體前來觀摩。

    陳錦超表示，林邊鄉的農電共生模式在光電與農作間取得平衡點，讓光電業者與農民共創多贏，希望台灣高品質的香莢蘭能躋身國際，讓世界看見屏東。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播