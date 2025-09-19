為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台東3處歷史建築 化身飲食空間

    見證台東鐵路發展的機關車庫修繕後活化，成為餐飲空間。（記者黃明堂攝）

    見證台東鐵路發展的機關車庫修繕後活化，成為餐飲空間。（記者黃明堂攝）

    2025/09/19 05:30

    機關車庫結合米其林星級餐飲

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東女中前的兩棟日式木造歷史建築，還有鐵花路旁見證台東鐵路發展的機關車庫，經縣府修繕後招商活化，由雲品國際集團分別經營雞蛋糕、丼飯及港式料理專賣店，歷史場域成了當代飲食空間。

    北町日式宿舍群注入食旅新貌

    台東「機關車庫」自二○○一年台東舊站廢站後即被指定為歷史建築，縣府修繕後標租予雲品國際活化再利用，成為舊站轉型再生的重要里程碑。這座日治時期興建的木構建築，如今透過保留原始結構、修復修車溝與工作台等歷史痕跡，結合米其林星級餐飲料理，讓文化與味蕾在「機關車庫Tea House 一九一七」裡相遇。

    台東市北町日式建築宿舍群為一九三九年日治時代木造建築，整體佔地二．一公頃，重新修復後先由雲品規劃七棟獨立町屋與一棟十間客房的文創青年旅館，近日再有「魚刺人雞蛋糕寶桑店」、「北町丼飯屋」開幕，以歷史空間為台東注入全新食旅風貌。

    北町丼飯屋在庭園景致中用餐

    北町丼飯屋融合古樸建築與當代日料，讓顧客可在綠意圍繞的庭園景致中享用結合在地食材的日式料理，感受復古空間與創新美味交織的用餐體驗。

    魚刺人雞蛋糕寶桑店推動在地文創，鼓勵青年返鄉，透過地方特色食材與技術合作，將經典雞蛋糕帶入新風味。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播