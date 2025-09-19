雲林4項防洪建設 水利署投入6億

立委劉建國（左一）與第五河川分署長吳明華（持麥克風者）會勘雲林防洪工程。（記者鄭旭凱攝）

2025/09/19 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕七月颱風豪雨造成雲林嚴重淹水災情，水利署持續提升雲林防洪能力，立委劉建國與第五河川分署分署長吳明華昨天共同會勘，確定將有四項工程合計近六億元經費，將投入雲林防洪工程。

四項工程包括，大埤鄉延潭大排治理工程，已於八月五日決標，總經費一億三千七百萬元，預計一一六年三月完工；石龜溪早知柳樹腳四期改善工程第四期，預計今年完成用地取得，明年度啟動改善工程，總經費達三億六千萬元；崙仔溪行長橋新建工程，水利署補助八千一百萬元，已辦理設計中；海豐崙溪觀音橋下游右岸，已完成搶險修復，包括混凝土塊邊坡保護與丁壩工，預計於明年汛期前完成石籠加固。

劉建國說，近年極端氣候帶來強降雨威脅，水利建設的推動刻不容緩。昨天和水利署會勘的工程，總經費達到近六億元，未來他還會持續爭取更多資源，並督促相關單位如期如質完成，打造更堅實的防洪體系，讓居民安心生活。

吳明華說明，除這四項工程以外，北港溪水系整治也在積極規劃中，第五河川分署預計明年啟動北港溪水系第二次檢討，整合崙仔溪與石榴班溪治理，未來將持續推動土地徵收與堤防工程。

