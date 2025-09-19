為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲林4項防洪建設 水利署投入6億

    立委劉建國（左一）與第五河川分署長吳明華（持麥克風者）會勘雲林防洪工程。（記者鄭旭凱攝）

    立委劉建國（左一）與第五河川分署長吳明華（持麥克風者）會勘雲林防洪工程。（記者鄭旭凱攝）

    2025/09/19 05:30

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕七月颱風豪雨造成雲林嚴重淹水災情，水利署持續提升雲林防洪能力，立委劉建國與第五河川分署分署長吳明華昨天共同會勘，確定將有四項工程合計近六億元經費，將投入雲林防洪工程。

    四項工程包括，大埤鄉延潭大排治理工程，已於八月五日決標，總經費一億三千七百萬元，預計一一六年三月完工；石龜溪早知柳樹腳四期改善工程第四期，預計今年完成用地取得，明年度啟動改善工程，總經費達三億六千萬元；崙仔溪行長橋新建工程，水利署補助八千一百萬元，已辦理設計中；海豐崙溪觀音橋下游右岸，已完成搶險修復，包括混凝土塊邊坡保護與丁壩工，預計於明年汛期前完成石籠加固。

    劉建國說，近年極端氣候帶來強降雨威脅，水利建設的推動刻不容緩。昨天和水利署會勘的工程，總經費達到近六億元，未來他還會持續爭取更多資源，並督促相關單位如期如質完成，打造更堅實的防洪體系，讓居民安心生活。

    吳明華說明，除這四項工程以外，北港溪水系整治也在積極規劃中，第五河川分署預計明年啟動北港溪水系第二次檢討，整合崙仔溪與石榴班溪治理，未來將持續推動土地徵收與堤防工程。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播