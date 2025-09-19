雲林國際偶戲節9/22登場 7天12團競技

《轉念》一劇22日晚間將在虎尾同心公園演出。（記者李文德攝）

2025/09/19 05:30

虎尾同心公園演出 金掌獎、青年金掌獎打頭陣

〔記者李文德／雲林報導〕年度盛事「雲林國際偶戲節」九月廿二日起登場，首波活動由金掌獎、青年金掌獎打頭陣，廿二至廿八日晚間合計將有十二個劇團在虎尾同心公園飆偶技，除有十六歲藝師獨挑大樑演出，更有藝師將自己浪子回頭故事搬上舞台，精彩可期。

藝師許家誠搬演自身浪子回頭故事

縣府文觀處長陳璧君表示，金掌獎已邁入第十九屆，今年為「傳統經典年」，廿二至廿六日共有九個布袋戲團接連上演，都是全國知名劇團，劇目除了逗趣的臺灣故事，更有藝師的人生故事。

古坑今日掌中劇團長許家誠將演出《轉念》一劇，身為更生人的他曾因年少輕狂誤入歧途，高中時接觸毒品，更受利誘販毒，入監服刑五年，假釋後靠著毅力痛改前非，近十年來走入育幼院、老人安養中心義演教學。

許家誠表示，以自己過去背景改編，連主角戲偶都按照己過去模樣雕刻，盼故事提醒觀眾「遠離毒害、珍惜家人」，也希望讓相同境遇的人「面對自己、轉個念頭、不要逃避」才有辦法改變自己，未來若有機會及資源，也想走入矯正機關演出。

最年輕參賽者 江柏丞年僅16歲

陳璧君表示，廿七、廿八日的青年金掌獎有三個劇團演出，根據統計每年參賽者年齡都創新低，今年平均年齡廿二歲，最年輕者是承西園江柏丞，年僅十六歲，將演出經典傳統劇目《霓虹關》。

文觀處表演藝術科長沈郁琪表示，去年金掌獎首次因颱風調整檔期，今年已做好配套，若氣象預報雨勢過大，將改至雲林表演廳演出，若有颱風且海上颱風警報發布日為活動日則停演，視情況改期或取消，相關訊息將公告。

