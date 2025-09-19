新灣橋通車 打通永康、新化交通瓶頸

新灣橋連接永康與新化區，歷時2年多完成改建。（記者劉婉君攝）

2025/09/19 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康新灣橋為往返永康區與新化區的重要聯絡道路，舊有橋梁老舊且橋面狹窄，經中央補助將近八成，斥資約四．一四億元、歷經逾二年改建，昨天舉行通車典禮，打通往返永康與新化區的交通瓶頸。台南市長黃偉哲除了感謝中央補助，也表示若按照新版的《財劃法》，未來捷運、鐵路地下化等重大建設地方要負擔一半經費，根本沒辦法。

中央補助近8成 改善地方交通

新灣橋位於永康區西勢里與新化區崙頂里交界，橫跨鹽水溪，已有四十五年歷史的舊橋，寬度僅八公尺，上下班尖鋒時段常造成壅塞，汽機車爭道，險象環生。二○二三年由中央生活圈計畫補助三億二七三五萬元，地方配合款八七○二萬元，於原地拆除重建，工程總長度約五一五公尺，橋面拓寬為十五公尺，雙向各有四．五公尺混合車道並增設人行道。舊橋橋頭上的橋名，則保存於一旁綠美化空間，見證歷史。

內政部次長董建宏表示，新灣橋拓寬後，改善危險瓶頸路段，民眾通往鄰近的台卅九線、市道一八○甲線及南部科學園區的交通將更順暢。

黃偉哲與立委林宜瑾、陳亭妃、林俊憲均出席通車典禮，也藉由新灣橋在中央補助下順利改建的例子，凸顯新版《財劃法》不合理。黃偉哲說，中央經費支持對地方交通建設相當重要，未來捷運第一期、鐵路地下化皆須中央經費的補助，才得以順利發展，若財劃法不修改，真的很不公平。

