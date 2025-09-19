為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新灣橋通車 打通永康、新化交通瓶頸

    新灣橋連接永康與新化區，歷時2年多完成改建。（記者劉婉君攝）

    新灣橋連接永康與新化區，歷時2年多完成改建。（記者劉婉君攝）

    2025/09/19 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康新灣橋為往返永康區與新化區的重要聯絡道路，舊有橋梁老舊且橋面狹窄，經中央補助將近八成，斥資約四．一四億元、歷經逾二年改建，昨天舉行通車典禮，打通往返永康與新化區的交通瓶頸。台南市長黃偉哲除了感謝中央補助，也表示若按照新版的《財劃法》，未來捷運、鐵路地下化等重大建設地方要負擔一半經費，根本沒辦法。

    中央補助近8成 改善地方交通

    新灣橋位於永康區西勢里與新化區崙頂里交界，橫跨鹽水溪，已有四十五年歷史的舊橋，寬度僅八公尺，上下班尖鋒時段常造成壅塞，汽機車爭道，險象環生。二○二三年由中央生活圈計畫補助三億二七三五萬元，地方配合款八七○二萬元，於原地拆除重建，工程總長度約五一五公尺，橋面拓寬為十五公尺，雙向各有四．五公尺混合車道並增設人行道。舊橋橋頭上的橋名，則保存於一旁綠美化空間，見證歷史。

    內政部次長董建宏表示，新灣橋拓寬後，改善危險瓶頸路段，民眾通往鄰近的台卅九線、市道一八○甲線及南部科學園區的交通將更順暢。

    黃偉哲與立委林宜瑾、陳亭妃、林俊憲均出席通車典禮，也藉由新灣橋在中央補助下順利改建的例子，凸顯新版《財劃法》不合理。黃偉哲說，中央經費支持對地方交通建設相當重要，未來捷運第一期、鐵路地下化皆須中央經費的補助，才得以順利發展，若財劃法不修改，真的很不公平。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播