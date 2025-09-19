為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《新版財劃法衝擊》台南蓋捷運 經費恐須自籌近半

    台南捷運第一期藍線規劃行經東區中華東路一段。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/19 05:30

    全國首座單軌高架捷運 第一期藍線工程費327億 財政壓力驟增

    雙北捷運 早年中央經費補助達九成

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕雙北捷運早年建設中央經費補助達九成，台南捷運才剛起步，卻因《財政收支劃分法》修法衝擊，恐得自籌近半經費，財政壓力驟增。進度最快的第一期藍線工程經費約三二七億元，市府正待行政院核定補助額度，興建進度備受矚目。

    交通部已表明，中央捷運經費現僅剩九十億元，且捷運屬地方自治，未來補助將下修，地方須承擔更多責任，並已着手修正補助要點。

    市府促補助照舊 區域發展才能平衡

    市長黃偉哲表示，北部早期推動鐵路地下化與捷運建設時，中央補助高達八、九成，如今台南才起步，卻僅獲五成補助，實屬不公。北部已相對富裕，南部更需資源支持，中央應比照以前的補助比例，才能促進區域平衡發展。

    第一期藍線補助額度 政院將核定

    交通局表示，台南捷運共有六條路線刻正進行可行性研究和綜合規劃作業，相關費用皆已獲中央前瞻補助計畫核定並執行中。至於進度最快、即將進入工程發包作業的第一期藍線，工程經費約三二七億元，行政院可望於近期核定並確認工程經費補助額度，市府將依據補助規定積極爭取補助。

    此外，台南捷運規劃採「跨座式單軌高架系統」，將是全國首例。因國內尚無相關規範，市府已研擬《跨座式單軌捷運系統建設技術標準規範》及《捷運軌道車輛技術標準規範︱跨座式單軌型式》草案至交通部審議。該系統相較傳統捷運，軌道梁體積小、透光性佳、施工期短、噪音低，適合台南市區狹窄街廓，且安全設計逐步強化。

    交通局說明，規範編訂四大原則，參考現有技術標準並調整以符單軌特性；強化標準化與系統化，降低養護成本並促進產業投入；加強人因工程（以「人」為中心的設計），提升乘客體驗與操作安全；配合政府鐵道政策推動國產化，帶動產業升級進軍國際。

    第一期藍線全長八．三九公里，設十座高架車站及一座維修機廠，行經永康、東區與仁德人口密集地帶。藍線能否在明年順利發包動工，不僅攸關台南交通建設，更將成為全國首座單軌高架捷運規範落地的試金石。

