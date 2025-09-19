基隆體育館鴿群築巢 天降鳥糞擾民

2025/09/19 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國北京國家體育場外觀酷似樹枝編織的鳥巢，被民眾稱為鳥巢體育館，基隆市信二路卅六巷體育館近來上方常有鴿子群聚、築巢，則被居民戲稱是另類「鳥巢體育館」；毗鄰體育館的住戶出入常面臨「鴿糞」從天而降，整條馬路幾乎都是鳥屎，相當困擾，民代盼市府移除及設置電子聲波設備驅趕。市府表示，將先移除鳥巢並研議設網防堵。

市府︰先移除再設網防堵

民眾反映，近來鴿子群聚在體育館並到處築巢，每天在管線、牆面邊緣站立群聚休息，有時振翅高飛還會拉屎，住戶稍不留意就會被鳥糞砸中，還有鴿子飛到民宅陽台築巢，趕不走，不知該如何處理。

信二路卅六巷的住戶指出，整條馬路地面上都是鳥糞，長達三、四十公尺，宛如「鳥糞路」，民眾說，令人憂心的還有環境衛生問題，會不會有禽流感？

市議員韓世昱說，體育館建物上方鴿子群聚築巢，住戶常被鴿糞砸中，不只困擾，也有嚴重環境衛生問題，盼市府協助驅趕、移除鳥巢，解決環境污染及呼吸健康問題，。

基隆體育場場長林柏樹說，鴿子群聚在體育館和民宅間，繁殖快速造成鳥糞擾民，還有環境衛生問題，將與基隆市動物保護防疫所合作先移除鳥巢，並清除鳥糞。

動保所長陳柏廷指出，已請鳥類專家協助，建議先清除鳥巢，再架設網具防堵鴿子回來築巢，由於電子聲波設備驅趕鴿子，時間一久就沒效果，會再研議其他方式。

