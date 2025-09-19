為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    捷運信義東延段 拚明年第一季通車

    2025/09/19 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府捷運工程局進行信義東延段工程，今年七月啟動列車動態測試，市長蔣萬安昨從象山站一起搭乘列車至廣慈／奉天宮站。捷運局表示，整體工程進度已達八十七．一二％，進入最後倒數階段，蔣萬安表示，朝今年底完工、明年第一季順利通車目標前進。

    記者昨隨同從象山站搭乘電聯車至廣慈／奉天宮站，工地現場可見月台層結構幾乎完成，捷運月台閘門也已裝設，門上斗大字樣寫著「廣慈／奉天宮」。

    蔣萬安表示，東延段工程堪稱史上最困難的捷運施作項目，不僅要向下挖卅公尺深，站體規模還達到高運量標準站的兩倍，過程中還遇到複雜的地層，有淺層軟土，還有深層的硬岩，都是巨大挑戰。

    捷運局表示，信義東延段續接信義線象山站尾軌向東延伸，沿著信義路六段至福德街廣慈博愛園區前增設橫渡線及終點站廣慈／奉天宮，並在終點站以東沿福德街、中坡南路至玉成公園止設置尾軌，全長一．四公里，目前隧道與站體主體工程及鋼軌鋪設均已完成，正進行車站裝修及公共藝術施作。與會的市議員張文潔表達，希望站體公共藝術部分能夠更結合在地，如結合奉天宮意象；捷運局表示會再做檢討。

    捷運局機工處說明，該站機電設備已安裝完成，全罩式月台門也安裝完畢，將進行開關門壓力驗證測試，將展開與淡水信義線列車動態整合測試；此外，各項測試安排於凌晨非營運時段進行，以不影響現有營運列車為原則。

