北市大安區試辦無樁電輔車 議員憂違停再現

北市交通局於大安區試辦電子圍籬共享自行車，初期先提供卅輛電輔車。（記者甘孟霖攝）

2025/09/19 05:30

交通局︰採電子圍籬 不怕重蹈oBike亂象 先投放30輛 共用一般車格

〔記者甘孟霖／台北報導〕為達成低碳永續城市願景，台北市交通局評估試辦電子圍籬共享自行車，可免設車柱節省空間，即日起至明年二月先於大安區試辦，初期先提供卅輛電動輔助自行車；交通局強調，現有電子圍籬技術，不怕重蹈柯市府oBike亂丟車亂象。大安區市議員簡舒培質疑整體停車的量能是否足夠，共享單車可能會排擠到騎乘一般腳踏車的民眾。交通局回應，車格採共用方式，民眾還是可以停放，且初期僅卅輛，影響有限。

請繼續往下閱讀...

交通局副局長葉梓銓表示，試辦計畫僅限定大安區，有別於當年oBike亂象，現在已有電子圍籬相關技術，可避免民眾隨地亂還車，盼透過計畫，觀察民眾對電子圍籬共享自行車的接受度，作為後續施政參考。

簡舒培︰恐排擠一般腳踏車停放

簡舒培說，要做這類嘗試沒有問題，但交通局一定要針對先前oBike的亂象仔細評估再上路；此外，她也指出，市府一開始選定大安區做投放，但大安區停車空間已經不多，如果相關共享運具的量能再投入，恐也對市民造成一定麻煩。

以分計費 略高於YouBike電輔車

業者挑選大安區作為試辦區域，目前已於捷運大安站、信義安和站、大安森林公園站周邊，布建卅輛電輔車、十九個租借站點，試辦期間滾動調整擴大，最多五百輛，費率方面也與YouBike做區隔，前十五分鐘十元，之後每分鐘一元，略高於YouBike電輔車。民眾只要下載MOOVO App完成註冊，並綁定信用卡或悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證，即可使用手機或票證便捷借還車。

交通局表示，為避免當年oBike亂還車亂象，如租借民眾亂停，App會提醒此地非還車點，且租借訂單持續；如民眾租借時間過長，會主動提醒民眾，如超過十二小時未獲民眾回應，會直接結束訂單並移車；市府也規定，業者須負責調度、主動巡查，如有車輛還車後被移至非停放區，業者須於四小時內將車輛移置，否則每次開罰六千元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法