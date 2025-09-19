《拆公館圓環堵車災情多》福和橋機車道塞爆 羅斯福路公車排長龍

記者昨晚於下班尖峰時間騎機車從基隆路往永和，沿路明顯車多壅塞。（記者甘孟霖攝）

2025/09/19 05:30

〔記者何玉華、甘孟霖／台北報導〕台北市拆公館圓環封公車專用地下道，昨上午福和橋機車道塞爆，機車騎士在豔陽下曝曬叫苦連天，「原本三分鐘過橋變成十五分鐘」；前一天下午三點多還發生公車大排長龍，民眾忍不住「跳車」。台北市副市長李四川昨表示，福和橋昨發生機車擦撞事故，公車大排長龍則是施工廠商趕工，違規施工占用一個車道，導致公車塞住。

李四川︰機車擦撞、違規施工占車道

記者昨晚六點多從基隆路騎機車往永和，過辛亥路明顯感覺車多，時速約十公里，在抵達羅斯福路口時，機車量相當大，等到第二個綠燈才通過圓環，上了福和橋就順暢了，三公里約花了十分鐘；回程一下福和橋，雖然基隆路車多，但一個綠燈就通過圓環，同樣到辛亥路口，花了約四到五分鐘，時程縮減一半。

讀者昨向本報投訴，上午九點四十五分從永和騎車上福和橋，上橋處就開始塞，「原本三分鐘過橋變成十五分鐘」，至少等了六、七個紅綠燈；並指工程開始首個上班日，公館圓環每個交叉路口、福和橋上橋段都安排兩人一組的警力，昨天只剩一人，還毫無疏導交通的功能。

交通局說明，福和橋中段昨上午七點四十七分發生機車擦撞事故，雙北監控群組獲報便安排警力進行排除及加強疏導，並調整福和橋北市端下橋秒數及通知新北交控顯示CMS資訊提醒用路人改道，車潮約在九點疏散完成，從監控畫面看，九點四十五分車流已順暢。連日來警力配置未變動。

十七日非尖峰時段，羅斯福路北上（木柵往公館）出現公車長龍，短短幾百公尺塞到動彈不得，有民眾反映「我等五分鐘受不了直接跳車，預估『至少』還要再塞十五分鐘才能通過！」新工處西區工務所主任劉人豪昨受訪表示，廠商進行地下道側邊灌漿填平，應於晚間封路進行，因已叫了混凝土材料到場，在未經新工處同意下，直接封路灌漿，歷時約十到十五分鐘，後續將依未依交維計畫施工進行裁處。

