馬路天天挖 民怨士林塞到內湖

捷運北環段行經士林中正路施工中，尖峰時間常塞車。圖為下班時間士林中正路往重陽橋方向車潮。（記者王藝菘攝）

2025/09/19 05:30

捷運北環段施工 北安路又在更新人行道 林延鳳︰各局處應協調工期

〔記者何玉華、甘孟霖、孫唯容／台北報導〕台北捷運北環段行經士林中正路已開始施工，一路延伸過自強隧道到大直、內湖，又有新工處執行人行道工程，讓民眾抱怨馬路天天挖，尤其北環段整體工期約需八年，台北市議員林延鳳表示，中正路是士林區主要道路之一，平常車流量就大，若有多項工程同時進行，衝擊交通恐衍生民怨，各局處應做好各工程的工期溝通、搭配，避免同時展開施工，讓地方陷入嚴重的交通黑暗期。

請繼續往下閱讀...

捷運北環段在台北市境內的工程今年三月後陸續開工，工區範圍沿著士林中正路、至善路至大直北安路南側於劍南路站銜接東環段，並與文湖線劍南路站交會轉乘。

北環段3月開工 工期8年

捷運局一區工程處土四所主任李家旭表示，北環段分別在社正公園、士林區公所、與淡水線交會處及志成公園前設置車站，都採明挖覆蓋施工，因路幅狹小，施工初期須先削減兩側人行道及剷除中央分隔島以增加路寬，工期將持續至明年二月。

接著，再於道路兩側架設圍籬，進行車站連續壁施作；兩側完成後，圍籬將移至路中，進行地下車站開挖，期間會配合分階段交通維持計畫，調整車道動線，整體工期需八年。其餘車站路幅寬度較大，施工圍籬影響較小，另站間採潛盾工法施作，不影響地面交通。

新工處︰敬業二至三路未納入

新工處說明，北安路（大直街至內湖路一段）人行道近十年沒有全面更新，這次配合路型調整進行部分斜坡道範圍調整作業，內容包含溝蓋更新、斜坡道調整、路基改善及銑鋪更新，費用約六三四○萬餘元，預計施工至十一月底。其中為避免重複施工，與捷運局協調北安路（敬業二路至敬業三路）未納入此次施工範圍。

記者實測 大直往士林下班壅塞

記者昨天傍晚六點多，從捷運士林站搭計程車經自強隧道到北安路、大直街口，沿途車多但仍順暢，四．五公里約花十分鐘。計程車駕駛表示，這路段晚上不會塞，會塞的是白天；另一人約六點半從大直往士林方向，明顯感覺車潮多，略顯壅塞，一路到士林中正路往重陽橋方向，車流量都相當大。而林延鳳昨晚約六點十分經洲美道路回北投時，也發現反方向進市區車流塞爆。

林︰多項重大工程接續啟動

林延鳳說，士林北投接下來有淡北、洲美道路要施工，還有北士科、社子島開發，如果工期沒有搭配或做好交通評估，交通將會非常悽慘；交通局應該要想好未來幾年的交通計畫到底是什麼？做好跨局處的工期搭配、溝通，避免一起施工時陷入嚴重的交通黑暗期。

捷運北環段行經士林中正路施工中，尖峰時間常塞車。圖為下班時間自強隧道往至善路方向車潮。（記者王藝菘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法