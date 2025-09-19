為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰女校友幫老師出書贈國圖 院士兒捐感謝狀

    中研院院士陳鎮東（左四）感謝父親的學生與校友們，出版父母的文字與詩作，並將作品捐贈國家圖書館。（記者張聰秋攝）

    2025/09/19 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕一張感謝狀藏著濃濃師生情！中央研究院院士、中山大學海洋科學系教授陳鎮東，昨天回到父母生前任教的彰化女中，出席「校友捐贈國家圖書館感謝狀典藏校史館」記者會，他把國家圖書館給的感謝狀，捐給彰女校史館永久典藏，象徵父母與學生之間如同家人般的深厚情誼。

    陳鎮東的爸媽陳為甫、魏少明都是彰化女中退休教師，文筆好，生前創作不少著作與詩詞，爸爸的一群學生被美麗的文字感動落淚，攜手把老師與師母的創作付梓出版，共完成《不當縣太爺的老師》、《超過半世紀的愛》、《新讀唐百家詩選》、《新讀宋百家詞選》、《新讀元百家曲選》五本書，校友代表家屬把書捐給國家圖書館典藏，國圖回贈感謝狀，這份榮耀被陳鎮東留在彰女。

    陳鎮東致詞表示，他當年在美國工作時，母親竟在家默默完成一本厚厚的書稿，父親的詩詞也是多年積累，如今能藉由校友協助出版並典藏，他覺得格外有意義。

    彰女校長陳香妘指出，院士將感謝狀留在校史館，正好呼應教師節前夕的氛圍，師生宛如家人般的情感，這次能見到校友、學姐齊聚，就是最好的傳承。

