彰基周邊機車違停 8個月開單2298件

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院商圈周邊道路機車停車格一位難求，人行道與騎樓違停相當嚴重，警方統計，今年一至八月機車違停被檢舉件數高達二二九八件，平均一個月多達二八七件，其中有許多病患或家屬把機車停在紅線上，看診後要騎機車時，卻發現已經被警方開單告發，氣得說「看病還要繳罰單」。

彰基總院員工多達數千人，加上病患及家屬，每天粗估有上萬人進出醫院，卻因醫院周邊道路機車停車位不足，有民眾趕著看診卻無車位可停，乾脆將機車停在紅線或人行道上，包括旭光路、博愛街、南校街乃至鄰近巷道都停滿機車，引來檢舉達人緊盯。

彰化警分局統計，今年一至八月彰基周邊道路取締機車違規停車共有二二九八件，平均一天開出近十張罰單，全數依道路交通管理處罰條例處六百至一二○○元罰鍰；又以旭光路開單一一○七件最多，占了近五成。

彰基︰有機車停車場 前3小時免費

彰基則表示，其實彰基各期建築物地下室或周圍腹地，都有規劃停車場供來就診患者及民眾停放，其中機車停車位共有一三九四個，以教學研究大樓為例，地下一樓機車停車場開放二七九個車位，提供給患、家屬或民眾停放，民眾前三小時免費，從第三個小時後則是每小時收費十元，紓緩機車停車問題，歡迎民眾多加利用，切勿為了省這十元而冒著被開單告發罰鍰六百元的風險。

