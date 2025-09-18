嘉義太平雲梯 「天上人間」打卡夯

嘉義太平雲梯裝置藝術「天上人間」吸引許多遊客打卡拍照。（記者蔡宗勳攝）

2025/09/18 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太平雲梯是大阿里山風景區人氣景點，為維持旅遊熱潮，今年五月啟用圓山觀星平台「雲境心園」，已成為遊憩熱點，社區最近更設置代表在地文學與地方特色的裝置藝術「天上人間」，吸引許多遊客打卡拍照。

太平村長嚴清雅說，海拔一○六○公尺的圓山鄰近太平老街、三元宮，地勢為三百六十度環狀的圓形山丘，居高臨下，可環視太平村落優美景色，但閒置的農業設施經風吹雨打成為髒亂點，因此向農村發展及水土保持署爭取經費改造。

嚴清雅說，圓山居制高點，光害少，可眺望附近海拔一千公尺的太平雲梯夕陽餘暉、夜景，還可夜觀星象，觀星平台啟用後，吸引不少遊客前來觀星賞景。

嚴清雅表示，為豐富觀星平台景致，邀請林純用、翁榮燦、楊海茜、羅元鴻等藝術家上山創作，裝置藝術「天上人間」是以雲梯帶來絡繹於途的遊客為發想，將傳統竹梯結合雲朵，形成另一座「雲梯」，下方穹頂以鐵構竹編為主體，再以閹雞、夜猿、山茶花三種圖案的鉤織，分別代表在地文學與地方特色。

張姓遊客說，新設的裝置藝術線條簡約，矗立在觀星平台，相當醒目，可從各種角度拍攝，呈現太平優美景致。

嘉義太平雲梯新的裝置藝術「天上人間」，成為打卡熱點。（記者蔡宗勳攝）

